FOTO - Pixabay

Začátek ledna bude teplý

Příští dva týdny mají být nadprůměrně teplé. Přes den se budou teploty držet nad nulou a ani v noci by nemělo výrazně mrznout. Sněhu na horách proto bude přibývat jen zvolna a v nížinách se případný sníh neudrží. Tvrdí to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

»Výrazně teplejší by měla být první polovina předpovědního období,« upřesňuje ČHMÚ. Víc sněžit by ale mohlo v týdnu od 20. ledna. Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 6. ledna do 2. února je minus 1,5 stupně Celsia. Podle záznamů vedených od roku 1951 bylo nejchladněji v roce 1963, kdy průměr činil minus 10,8 stupně Celsia. Zatím nejvyšší průměr 3,4 stupně meteorologové zaznamenali v roce 2007.

ČHMÚ zveřejnil i statistické údaje za celý loňský rok. Ten byl v pražském Klementinu druhý nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Loňská průměrná teplota 12,6 stupně Celsia zaostala za rekordním rokem 2018 o 0,2 stupně.

Oproti normálu z let 1981 až 2010 byl loňský rok teplejší o 1,8 stupně. »S touto odchylkou byl rok 2019 teplotně mimořádně nadnormální. A teplotní odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 byla plus 3,0 stupně Celsia,« uvedl meteorolog Pavel Jůza.

Na třetím a čtvrtém místě v žebříčku nejteplejších roků v Klementinu zůstávají roky 2014 a 2015 s průměrnou teplotou 12,5 stupně. Na páté příčce je rok 2007 s průměrnou teplotou 12,1 stupně Celsia.

Pravidelná meteorologická měření na klementinské hvězdárně byla zahájena v roce 1752. Záznamy o teplotách a tlaku vzduchu jsou však až do roku 1774 značně neúplné. Za počátek klementinské řady se proto považuje rok 1775. Zcela bez mezer jsou ale údaje až od začátku roku 1784.

(ste)