Zlatý věk restaurací. I bez kouření

Češi za stravování v restauracích, kavárnách, hospodách a dalších veřejných stravovacích zařízeních utratili v roce 2018 zhruba 166,5 miliardy korun (6,57 miliardy eur). Je to o zhruba sedm procent více než o rok dříve.

V novoroční tiskové zprávě o tom informoval Eurostat. V 28 zemích EU pak tyto útraty činily 602 miliard eur (15,26 bilionu korun).

Na celkových výdajích Čechů se útraty v restauracích a kavárnách předloni podílely částkou 6,5 procenta, o rok dříve to bylo 6,6 procenta. Na hrubém domácím produktu ČR se tyto výdaje předloni podílely 3,2 procenta, stejně jako o rok dříve. »Stravování mimo domov představuje stále důležitější součást české ekonomiky,« uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. V roce 2008 činil totiž podíl těchto útrat na celkových výdajích obyvatel ČR jen 5,7 procenta. Podle jeho odhadů výdaje Čechů za stravování mimo domov stouply i v loňském roce, a to navzdory tomu, že skeptici varovali před pádem celého odvětví kvůli zákazu kouření v restauracích. Ve skutečnosti došlo k efektu přesně opačnému – Češi chodí do restaurací více. Přesně stejný efekt vypozorovali ve všech zemích, kde zákaz kouření v restauračních zařízeních zavedli.

Ve všech zemích EU se v roce 2018 výdaje za restaurační a podobné služby podílely na celkových výdajích sedmi procenty a na HDP 3,8 procenta. Největší část z celkového objemu svých výdajů utráceli předloni v restauracích a dalších stravovacích zařízeních Irové (14,4 %) a Španělé (13 %). Naopak nejmenší podíl na to ze svých celkových útrat vydávají Rumuni (1,9 %) a Poláci (3 %).

