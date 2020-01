FOTO - Pixabay

Mahdí žádá odchod Američanů

Davy často rozzlobených Iráčanů, kteří se bojí o budoucnost své země, v sobotu přišly na smuteční pochod za íránského generála Kásema Solejmáního.

Ten v pátek spolu se členem vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdím Muhandisem a dalšími lidmi zemřel při americkém raketovém útoku nedaleko Bagdádu. Teherán uvedl, že atentát na Solejmáního se rovná vyhlášení války, a varoval, že za smrt generála bude Američany trestat kdykoliv mu budou na dosah. Smuteční pochod naplánovaly Lidové mobilizační síly (PMF), v nichž Muhandis působil jako zástupce velitele. Trasa procesí vedla z Bagdádu do šíitského posvátného města Karbalá a skončila v Nadžafu, dalším posvátném městě šíitů a nyní i místem posledního spočinutí Muhandise. Lidé, mnohdy oblečení v černém a s iráckými vlajkami a prapory PMF v rukou, vykřikovali hesla jako »Smrt Americe, smrt Izraeli«.

Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí na mimořádné schůzi parlamentu doporučil poslancům, aby podnikli urychlené kroky k ukončení přítomnosti cizích vojsk v zemi. Poslanci pak vyzvali vládu, aby se zasadila o odchod všech cizích vojsk ze země. Bylo by to podle Mahdího v zájmu Iráku i USA. Mahdí smrt Solejmáního a Muhandise označil za politický atentát.

V Iráku v sobotu napětí dál zesílilo po odpálení několika raket na americké cíle. Jedna dopadla do blízkosti ambasády USA v centru Bagdádu, další dvě zasáhly iráckou leteckou základnu Balad v provincii Saláhaddín, kde jsou umístěny americké jednotky. Ani v jednom případě nebyly hlášeny oběti. Koalice proti Islámskému státu (IS) vedená USA oznámila, že pozastavuje výcvik a podporu iráckých bezpečnostních sil kvůli opakovaným raketovým útokům na základny, kde jsou její vojáci rozmístěni. V rámci této koalice, jejímž cílem je zabránit obrodě teroristické organizace IS v Iráku, působí 5200 amerických vojáků. Také Severoatlantická aliance v sobotu oznámila, že pozastavuje v Iráku svoji výcvikovou misi, na níž se podílí také čeští vojáci.

Tělo Solejmáního bylo ještě v sobotu převezeno do íránské provincie Chúzestán, jež sousedí s Irákem. Pohřeb tohoto velitele oddílů Kuds, složky íránských revolučních gard odpovědné za operace mimo Írán, se bude konat zítra v jeho rodném Kermánu.

Dvaapadesát cílů

USA vytipovaly 52 íránských cílů, které zasáhnou, pokud Teherán v odvetě za zabití velitele elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního zaútočí na Američany či americký majetek. Na Twitteru to v sobotu večer napsal americký prezident Donald Trump, podle kterého v případě íránské akce USA zareagují »velmi rychle a velmi tvrdě«.

Některé z vytipovaných cílů jsou podle prezidenta velmi důležité pro Írán a íránskou kulturu. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo v televizi ABC ujišťoval, že Washington prý bude postupovat »v rámci zákona«. Reagoval tak na poznámku, že i Pentagon se hlásí k ochraně kulturních památek. Počet cílů podle Trumpa odkazuje na 52 rukojmích, které drželi íránští radikální studenti po propuštěních 14 z původních 66 zajatců na americkém velvyslanectví v Teheránu v letech 1979 až 1981. Všichni rukojmí byli propuštěni po 444 dnech v zajetí výměnou za uvolnění íránských kont a další ústupky.

Protesty i v USA

Protiváleční aktivisté se v sobotu ve Washingtonu a dalších amerických městech sešli na demonstracích, při nichž odsoudili rozkaz prezidenta Trumpa nařizující zabití Solejmáního. Vyjadřovali též nesouhlas s vysláním dodatečných 3000 amerických vojáků na Blízký východ.

»Žádná spravedlnost, žádný mír, Spojené státy pryč z Blízkého východu,« skandovaly stovky demonstrantů před Bílým domem. Někteří přitom nesli transparenty s nápisy »Ne sankcím a válce s Íránem« či »Američtí vojáci pryč z Iráku«. Manifestace skončila u nedaleké budovy Trumpova mezinárodního hotelu. Podobné protesty se odehrály také v New Yorku, Chicagu a dalších amerických městech.

Mezi řečníky na washingtonské demonstraci byla herečka a aktivistka Jane Fondová, která byla loni zatčena během demonstrace za boj proti změnám klimatu na schodišti budovy Kongresu. »Mladí lidé zde by měli vědět, že všechny války vedené od doby, kdy jste se narodili, byly vedeny kvůli ropě,« řekla davu 82letá Fondová. »Už nesmíme ztrácet životy, zabíjet lidi a ničit životní prostředí kvůli ropě,« dodala.

Průzkumy veřejného mínění uvádějí, že Američané jsou obecně proti intervencím své armády v zámoří. Podle průzkumu provedeného loni think-tankem Chicagská rada pro globální záležitosti (CCGA) pouze 27 % Američanů věří, že vojenské intervence činí Spojené státy bezpečnějšími. Téměř polovina respondentů je toho názoru, že bezpečnost naopak snižují.

(čtk)