Také Vrána je parádní střelec

Útočník Dominik Kubalík zpečetil v NHL gólem do prázdné branky výhru Chicaga 4:2 nad Detroitem. Za poražené skóroval Filip Zadina, který byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal i Jakub Vrána. Český útočník se dvěma trefami podílel na výhře Washingtonu 5:4 v prodloužení nad San Jose, které ještě minutu před koncem vedlo nad lídrem soutěže 4:2.

Zadina otevřel v přesilové hře skóre přesnou střelou zápěstím z pravého kruhu do horního růžku. Druhou asistenci si u gólu připsal Filip Hronek. Luke Glendening zvýšil ještě v úvodní třetině, ale náskok Detroitu se rozplynul ve 36. minutě. Během 45 sekund se trefili Dylan Strome a Dylan Sikura. Nerozhodný stav zlomil Adam Boqvist v čase 48:47 střelou z mezikruží. Výhru pojistil v závěru Kubalík dvanáctou trefou sezony.

Detroit prohrál podvacáté z posledních 23 utkání. »Hraje se teď těžce. Nezískáváme body. Je to zklamání, ale snažíme se ze sebe vydat to nejlepší,« uvedl Zadina, který má na kontě čtyři góly a šest asistencí v 18 zápasech. »V první třetině jsme dělali spoustu správných věcí, ale nevím, co se potom s námi stalo. Zápas se nám trochu vymkl kontrole,« litoval český útočník.

Evander Kane zkompletoval mezi 27. a 37. minutou hattrick a San Jose vedlo 3:1. V závěru druhé třetiny sice snížil po skvělém pasu T. J. Oshieho do odkryté branky Vrána, ale Logan Couture přidal v 59. minutě při hře bez gólmana po přihrávce Tomáše Hertla čtvrtou trefu. Jenže v čase 59:13 Vrána vykřesal za asistence Radka Gudase naději a o 32 sekund později zařídil prodloužení Oshie. Zdrcené hosty dorazil Lars Eller.

»Nikdy se nechcete dostat do takové situace, že musíte dát v poslední minutě dva góly. Ale věděli jsme, že jsme toho schopni. Chtěli jsme je zatlačit a jsme šťastní, že se nám povedlo zápas otočit a ukrást body. Dokázali jsme, že máme charakter a silný tým, který se nikdy nevzdává,« radoval se Vrána, který je druhým nejproduktivnějším českým hráčem v této sezoně s bilancí 18+16.

Washington měl namále i v prodloužení, ale několik skvělých zákroků vytáhl brankář Braden Holtby, který i založil přečíslení, z něhož Eller rozhodl. »Vše by bylo zapomenuto, pokud bychom skórovali v prodloužení. Trefili jsme tyč, měli jsme přečíslení. Tak to v hokeji někdy chodí. Jsem zklamán výsledkem, ale líbil se mi náš výkon při hře pět na pět,« uvedl trenér San Jose Bob Boughner.

David Rittich zneškodnil třicet střel, v rozstřelu kryl šest ze sedmi nájezdů a dovedl Calgary na ledě Minnesoty k výhře 5:4. "Byl to pro brankáře šílený zápas. Ani jednou jsme nevedli, pořád jsme dotahovali. Navíc pokaždé, když jsme vyrovnali, oni rychle zase skórovali. Měli také hodně gólových šancí, byl to těžký zápas. Ale dobré bylo, že jsme je nenechali odskočit na větší rozdíl a drželi jsme krok,« řekl český gólman.

Do rozstřelu zasáhl i Ondřej Kaše, který pomohl proměněným nájezdem k výhře Anaheimu 5:4 nad Nashvillem. Český útočník v první sérii vyrovnal a v páté rozhodl Ryan Getzlaf, který v základní hrací době asistoval u tří branek. Kalifornský klub tak nemuselo mrzet, že ve třetí třetině promarnil vedení 4:2. Na vyrovnávací gól přihrál Roman Josi a je prvním obráncem v historii klubu, který bodoval v deseti utkáních za sebou.

Petr Mrázek chytil 23 střel, ale neodvrátil prohru Caroliny 1:3 s Tampou Bay. Hosty nasměroval k sedmé výhře za sebou vydařený úvod. Už v páté minutě vedli o dva góly a na začátku prostřední části zvýšili na 3:0.

Dominik Simon přihrál na jediný gól Pittsburghu, který doma podlehl Floridě 1:4.

(red)