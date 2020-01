Plzeňský útočník Milan Gulaš suverénně vévodí kanadskému bodování i střelcům Tipsport extraligy. FOTO - archiv

Individuálním králem extraligy je Gulaš

Hokejisté Liberce zdolali ve 34. kole Tipsport extraligy Olomouc 4:1 a na druhém místě se přiblížili vedoucí Spartě na rozdíl jednoho bodu. Bílí Tygři navíc mají ještě tři zápasy k dobru. Třetí místo si upevnila Plzeň, která zdolala Vítkovice 6:4. Dvěma góly se pod úspěch Škody podepsal útočník Milan Gulaš, který je jasně nejlepším střelcem soutěže i jejím nejproduktivnějším hráčem s 56 body.

Liberečtí si připsali doma už desátou výhru za sebou. Proti Olomouci si budovali trpělivě náskok až na 3:0, teprve pak se dočkali i hosté. O další čisté konto připravil brankáře Dominika Hrachovinu v 59. minutě Lukáš Klimek, poslední slovo měl pak ale Jan Ordoš. Hanáci ani potřetí v sezoně s Libercem nedokázali bodovat.

Hokejisté Kladna zvítězili na ledě posledních Pardubic 4:3 v prodloužení. Rytíři s Jaromírem Jágrem opět pouze na střídačce vedli na konci 25. minuty už 3:0, domácí ale po dvou předchozích porážkách dosáhli nakonec alespoň na bod. V čase 63:02 ale rozhodl o výhře hostů obránce Brady Austin.

"Jaromír trénuje a určitě ještě nastoupí do základní části. Bylo variantou i to, že by hrál dneska, ale zůstává opatrný a nechce to uspěchat, aby si zranění neobnovil," přiblížil aktuální Jágrův stav kladenský kouč David Čermák.

Plzeňští Indiáni si připsali třetí výhru za sebou. V gólově bohatém souboji s Vítkovicemi uspěli především díky čtyřem využitým přesilovým hrám a Ostravany porazili počtvrté za sebou. Dvěma trefami se po třízápasovém půstu blýskl kapitán Gulaš. Branku a tři asistence si za vítěze připsal Peter Čerešňák. Ostravský tým prohrál již čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Obhájci titulu z Třince vydřeli výhru v Karlových Varech 2:1 v prodloužení. Rozhodl o ní v čase 63:40 při premiéře v dresu Ocelářů kanadský útočník s polskými kořeny Wojtek Wolski. Čerstvá posila zaznamenala i asistenci u vyrovnávací branky Ondřeje Kovařčíka.

Hráčům Zlína se podařilo zaskočit Kometu, když uspěli v Brně 3:2 po samostatných nájezdech a porazili domácí i potřetí v sezoně. Vítězný nájezd proměnil ve třetí sérii David Nosek. V brance Brna si premiéru před vlastním publikem v sezoně odbyl brankář Marek Čiliak, který do konce minulého roku hostoval právě ve Zlíně. Kometa si ziskem bodu pojistila čtvrté místo v tabulce. Zlín vyhrál pošesté z posledních sedmi utkání.

Individuální statistiky hokejové Tipsport extraligy

Kanadské bodování:

1. Gulaš (Plzeň) 32 zápasů/56 bodů (29 branek + 27 asistencí), 2. P. Holík (Brno) 32/37 (11+26), 3. T. Rachůnek (Karlovy Vary) 34/35 (15+20), 4. Zaťovič (Brno) 33/34 (20+14), 5. Skalický (Mladá Boleslav) 32/31 (13+18), 6. L. Hudáček (Liberec) 30/31 (12+19), 7. Roberts Bukarts (Vítkovice) 28/30 (10+20), 8. Mertl (Plzeň) 28/28 (14+14), 9. Gríger (Karlovy Vary) 34/28 (12+16), 10. Smejkal (Sparta) 33/28 (11+17).

Střelci:

1. Gulaš (Plzeň) 29 branek, 2. Zaťovič (Brno) 20, 3. Tybor (Pardubice), Lenc (Liberec), Jarůšek (Litvínov), T. Rachůnek (Karlovy Vary) všichni 15, 7. Mertl (Plzeň), Řepík (Sparta) oba 14, 9. Skalický (Mladá Boleslav), Koblasa (Karlovy Vary), Rousek (Sparta) všichni 13.

34. kolo hokejové Tipsport extraligy

HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. J. Hruška (Pyrochta), 52. Mueller (Plekanec) - 36. Dufek, 56. Okál (Honejsek), rozhodující sam. nájezd D. Nosek. Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík - Bryška, Rampír. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 17. T. Rachůnek (Gríger) - 38. O. Kovařčík (M. Stránský, Wolski), 64. Wolski (Roth, Kváča). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Pešek, Malý. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 3932.

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Lenc (L. Hudáček, Marosz), 28. A. Musil (L. Krenželok, Marosz), 44. Bulíř (L. Hudáček, Šmíd), 60. Ordoš (Graborenko) - 59. Klimek (J. Káňa, Švrček). Rozhodčí: Lacina, Úlehla - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 6102.

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 8. Rob (Budík, Pulpán), 20. Kantner (Budík, Čerešňák), 33. Gulaš (Čerešňák), 38. Gulaš (Kantner), 43. Čerešňák (V. Němec), 53. V. Němec (Kantner, Čerešňák) - 13. Roman (Lakatoš, Roberts Bukarts), 15. Lakatoš (Roberts Bukarts, Mallet), 46. Lakatoš, 50. Schleiss (Š. Stránský, Indrák). Rozhodčí: Pražák, R. Svoboda - Brejcha, Komárek. Vyloučení: 6:7, navíc R. Černý (Vítkovice) 10 min. Využití: 4:1. Diváci: 6023.

HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 3:4 v prodl. (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 28. J. Zdráhal (D. Kindl, Eklund), 33. Poulíček (Kusý), 41. Mandát (J. Mikuš, Tybor) - 14. O'Donnell, 20. Stach (Melka, B. Nash), 25. Melka (Stach), 64. Austin (Zikmund). Rozhodčí: Hradil, Šindel - Frodl, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 9357.

1. Sparta Praha 34 16 9 1 8 118:85 67 2. Liberec 31 19 4 1 7 103:78 66 3. Plzeň 32 17 2 6 7 109:84 61 4. Brno 34 15 3 5 11 105:100 56 5. Třinec 32 15 3 3 11 103:83 54 6. Ml. Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 7. Karlovy Vary 34 13 5 3 13 117:97 52 8. Zlín 34 13 3 3 15 104:100 48 9. Hradec Kr. 33 12 4 3 14 81:83 47 10. Kladno 34 11 3 5 15 81:109 44 11. Olomouc 34 10 4 4 16 77:97 42 12. Vítkovice 33 7 6 4 16 80:114 37 13. Litvínov 33 9 2 4 18 90:114 35 14. Pardubice 34 8 1 7 18 76:115 33

Další program

Úterý 7. ledna - dohrávky 34. kola: 18.30 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (ČT Sport).

Pátek 10. ledna - 35. kolo:

17.30 HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov, HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera, PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec, 18.00 Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav, HC Olomouc - HC Kometa Brno, Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň (O2 TV Sport), Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice.

