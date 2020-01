Ilustrační FOTO - Haló noviny

Schillerová chce zrušit superhrubou mzdu

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) plánuje v daňovém balíčku pro příští rok navrhnout zrušení superhrubé mzdy, zavedení daňového paušálu a také stravenkového paušálu.

V případě zrušení superhrubé mzdy, což je součástí programového prohlášení Babišovy menšinové vlády, by se podle Schillerové zavedla daň 19 procent. Nyní je podle ní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. »Ale zůstávají tam určitá problematická místa, protože by to pro některé skupiny obyvatel de facto znamenalo zvýšení zdanění,« uvedla ministryně. Dodala, že finální návrh bude vycházet z toho, na čem se dohodnou členové vládní koalice, tedy ANO a ČSSD.

»Zrušení superhrubé mzdy má KSČM ve svém volebním programu, s tím tedy souhlasíme. Rádi o tom budeme diskutovat, otázka však je ona 19procentní daň. Teprve až uvidíme konkrétní čísla, a ujasníme si, co by to znamenalo pro občany, jakou úsporu, zaujmeme k tomu konkrétní postoj. Zkrátka a dobře - uvidíme, s čím vlastně koaliční vláda přijde,« řekla k tomu svůj názor Haló novinám komunistická poslankyně, předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Koncept superhrubé mzdy prosadil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v rámci daňové reformy od ledna 2008. Zrušení superhrubé mzdy Schillerová už jednou předložila do mezirezortního řízení, bylo to v připravovaném daňovém balíčku na rok 2019, tehdejší vláda však nezískala důvěru, takže návrh stáhla.

Na paušální dani se předběžně loni dohodlo ANO se sociálními demokraty. Platit by ji mohli od roku 2021 živnostníci s obratem do jednoho milionu korun. Její výše by měla být zhruba 5500 korun měsíčně a měla by obsahovat platbu daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění.

Poukázky nebo paušál? Musí sloužit stravování

Stravenkový paušál by měl být podle návrhů ministerstva financí alternativou stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

»Tady mám osobně problém s tím, že je to určitá daňová úleva pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pokud bychom dali pouze finanční paušál, bude nutné asi ošetřit, aby tyto peníze skutečně sloužily účelu, pro který stát příslušnou danou daňovou úlevu poskytuje. To znamená, že by mělo být jisté, že tyto finanční prostředky půjdou opravdu na stravování zaměstnanců,« uvedla Vostrá. Podle ní tak záleží na tom, jak by se to řešilo technicky. Současně poukázala na to, že i v dnešní době už existuje poskytují mnozí prodejci stravenek nejen v papírové podobě, ale činí tak třeba prostřednictvím platebních karet, aby účel stravného zůstal zachován. Vostrá očekává, že nejen KSČM, ale i ostatní politické strany o tom budou ve Sněmovně ještě hodně diskutovat.

S návrhem ministerstva financí na stravenkový paušál nesouhlasí například odboráři a Asociace provozovatelů poukázkových systémů. Naopak po změně současného systému podle ministerstva volají provozovatelé hospod a restaurací, kteří platí na úkor své marže provize stravenkářským společnostem. Návrh MF má také podporu Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace českého tradičního obchodu.

Na rok 2021 plánuje vláda dále zvýšit platy učitelů o devět procent, zvýšit důchody a investice. O návrzích by měla jednat koaliční rada 16. ledna.

(ku)