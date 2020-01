Za čisté ovzduší!

Prvního ledna ve svém vystoupení předseda Senátu Jaroslav Kubera kromě jiného varoval před přeceňováním globálního oteplování a vlivu člověka na ně. Stejně jako prezident Zeman ve svém vánočním vystoupení. To předseda Poslanecké sněmovny byl opatrnější a k jednání o něm, která Evropu čekají, se postavil kladně.

Jistě, musí se jednat, ale není mně jasné, zda si uvědomuje naše »elita«, soudě podle prezidenta a předsedy Senátu, nebo alespoň její část, že znečištěné ovzduší je tady opravdu vinou lidské činnosti. Ani tady, tedy v České republice, která patří mezi ty, které nejsou největšími znečišťovateli, není všechno v pořádku. Znečištěné ovzduší a globální oteplování spolu přece neoddělitelně souvisí.

Mnohé se jistě udělalo, pokud jde ale například o odsíření velkých uhelných elektráren, je stále co napravovat. Rozvoj průmyslu přinesl sice zvýšení životní úrovně, mnohé technické vynálezy, které nám usnadňují život, ale zároveň zvýšil spotřebu energie. Proto vítám dostavbu jaderných elektráren – o nutnosti to udělat se ve svém novoročním projevu zmínil premiér Babiš. V našem kraji nemáme velkých uhelných elektráren. Máme však tisíce domů a domků, které něčím musí topit. Elektřina je drahá. Nebývala. Polistopadová doba zdražila však mnohé. Nejen elektřinu, ale i topivo, a tak se topí lecčíms. Není se co divit. I v tomto případě by se měla začít hledat další a další řešení a to nikoli zdražením energií či vymýšlením daně »za kamna«, jak jsem četla v jednom příspěvku jakéhosi »odborníka«.

Fotovoltaické elektrárny totiž nemohou nahradit výpadek za případné rušení těch uhelných. Jsou především prostředkem obohacení těch, kteří byli připraveni je rychle vybudovat. Zdražily také energii, ale jim přinesly veliké zisky. Jistě mnohý z členů Topolánkovy vlády včetně Topolánka samého využil možnosti a stal se majitelem některé z fotovoltaik, a tak si »přilepšil do rozpočtu domácnosti«. Také to by se mělo nějak řešit.

Globální oteplování není pseudoproblém. Nové náboženství, jak míní prezident. Je skutečností. Stejně jako lidská činnost, která nám sice nabízí zcela nové možnosti, ale zároveň přináší problémy, které mají či budou mít dopad na náš život a život našich dětí. Vítám proto nejen záměr dostavby našich jaderných elektráren, v našem případě Temelína, ale i další opatření na ochranu ovzduší, i když chápu, že jen snaha naší vlády je málo a že přístup k problému musí být světový. Cílem musí být donutit největší znečišťovatele, aby i oni se podíleli na snižování emisí, na likvidaci zdrojů globálního oteplování a zároveň na výstavbě takových energetických celků, které nejen nebudou ničit životní prostředí, ale třeba i umožní, aby nebylo nutné topit v našich domech čímkoli. Zdá se však, že ne všichni i naši politici to pochopili.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského KV KSČM