Důkazy lži

Neustálé opakování toho, jak se dnes máme dobře a jaká hrůza to byla před rokem 1989, jistě na mnohé působí. Tedy především na mladou generaci či generaci nepamatující si anebo málo pamatující si dobu před Listopadem. Před několika dny dokonce jedna ze známých hereček před kamerou mluvila o tom, jak složité to tehdy bylo, když herečka chtěla mít děti. Prý to nebylo žádoucí. Pamatujeme si také, jak známá televizní moderátorka, tehdy velmi populární, dokonce prohlásila, že děti do takové doby nechtěla, tedy že rozumní lidé je nemohli chtít. A ona patřila mezi rozumné.

Bylo to skutečně tak, že jsme se museli bát mít děti? Jaká to byla doba? Dnešní propagandisté si myslí, že nikdo z nás si už nic nepamatuje, že jen ti staří jim narušují »správný pohled« na věc. Proto, i to jsme mohli už zaslechnout, se čeká, až vymřeme a pak bude asi »ráj«.

Jenže ona je tu ještě jedna paměť. Jsou jí filmy a seriály z oné doby. Tehdy, když byla doba dalšího pokračování nějakého seriálového děje, se vyprazdňovaly ulice a lidé spěchali ke svým domovům. Spěchali nikoli proto, že tam uviděli nějaké smyšlenky á la kolumbijský nekonečný příběh či červené knihovny typu Dallas, ale příběhy z jejich života. Dodnes se tyto seriály promítají a přes pokusy je znevážit a překrýt všelijakými Ulicemi mají své diváky a posluchače. V poslední době to byly nejen »Velryby« a »Polepšovny« režisérky Poledňákové, ale i Žena za pultem, stále opakovaný »Major Zeman«, Muž na radnici, Dynastie Nováků, Sanitka, Inženýrská odysea, Okres na severu či třeba Nemocnice na kraji města. Tam si divák mohl připomenout, jak se tehdy žilo, a vůbec to nebylo tak černé, jak je nám dnes líčeno. I pokus třeba u Ženy za pultem dokazovat, že seriál byla jenom propaganda, protože prý o tom, co bylo na obrazovce, si mohl člověk nechat jen zdát, vyznívá naprázdno, protože každý se tehdy mohl přesvědčit, že všechno v něm odpovídalo skutečnosti. Tak to bylo u všech seriálů, které napsali Dietl, Hubač a další. Šlo o skutečný život v tehdejší době ztvárňovaný herci, z nichž mnozí hrají i dnes. Ne pohádka – mimochodem pohádky typu Pyšná princezna, Šíleně smutná princezna, Byl jednou jeden král včetně těch »Císařů a pekařů« byly natočeny v oné době a mají našim dětem, i nám, stále co říct.

Kdyby v oněch seriálech byly lži, lidé by tehdy nevyprazdňovali ulice. Jenže ony lži v nich nebyly. Proto tak působil Jakub sklář, Eliška a její rod či Nejmladší z rodu Hamrů, které zatím čekají na zařazení na některé z TV stanic. Píši o reálných životech, současnících zmíněných diváků, tedy nás, nikoli o velkoseriálech, na něž dnes televize nemají prostředky, jako byl Cirkus Humberto, Sňatky z rozumu či F. L. Věk. A ona doba si peníze našla. Tyto seriály ovšem zobrazovaly díla našich literárních velikánů.

Jde nám však o dobu, jež pro diváky tehdy byla současná. Právě proto, že zmíněné seriály byly pravdivé, vyvolaly tehdy tolik pozornosti. Zabývaly se problémy většiny lidí. Dokázaly »vyhmátnout«, co je bolí a co nikoli. Nic nevymýšlely. Tak se tehdy žilo. Myslím, že jen jejich zařazení na obrazovky ČT - ač ta je jejich vlastníkem, se pochopitelně bojí většinu těch dobových seriálů na obrazovky zařadit, neodpovídají totiž její mainstreamové koncepci – je nejlepší agitací pro zpochybnění současných klišé. Možná se proto brzy dočkáme, že na obrazovky nebudou brzy smět, anebo ČT je strčí hluboko do trezoru a nebude je ani za peníze půjčovat.

Milan ŠPÁS