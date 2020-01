Žádnou výzvu Milionu chvilek nepodepíši

Je několik dnů po 31. prosinci, termínu, kdy měl podle ultimáta představitelů Milionu chvilek a jejich příznivců odstoupit premiér Babiš, anebo se zbavit svých podniků. Jinak prý? Co bude jinak? Do poštovní schránky jsem dostal leták. Někdo z aktivistů tohoto seskupení mě a další obyvatele našeho panelového domu informoval o tom, že »30 let po sametové revoluci demokracie nevzkvétá« a zároveň mně sdělil, že »chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů«, že »chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni svůj díl odpovědnosti« a že »chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád«. A poté mě vyzval, abych se připojil k přiložené výzvě. Mám podepsat, stačí prý kliknout na web Milionu chvilek tato slova: »Záleží mi na demokracii. Najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.« Proti komu? Jmenovitě je uveden Andrej Babiš. Řekli byste »slova, slova, slova«.

O několik dnů později na moji internetovou adresu někdo poslal fotografii ze schůzky, která se uskutečnila 14. listopadu v Poslanecké sněmovně. Jsou na ní zprava Bartoš, Roll, Minář, Fiala, Kupka, Ferjenčík, Pekarová Adamová, Rakušan, Výborný a někdo, jenž je skryt za Výborným. Se zaujetím poslouchají Mikuláše Mináře. O čem tam byla řeč, nevím. Jestliže však dám obě informace dohromady, pak slova o »obraně demokracie« dostávají zcela jiný význam. Je totiž nutné je spojit i s hrozbou, kterou na poslední demonstraci vyslovil Mikuláš Minář, že totiž, neodejde-li Babiš ze své funkce k 31. prosinci či se nevzdá svého majetku, stoupenci Milionu chvilek přitvrdí.

Slova z letáku jsou plná vzletných slov. Nalezla vzor u Václava Havla. Jen to, že autoři mají »blbou náladu«, tu chybí. Zřejmě však blbou náladu měli všichni, kdo seděli u stolu v parlamentu. Ne a ne se Babiše zbavit a nezbývá, přes osobní antipatie lídrů pravicových opozičních stran k sobě navzájem, než se dohodnout o dalším postupu. Navenek jsou sice v rozporu, ve skutečnosti si však rozumějí. Co naplánovali, nevíme, ale s ochranou demokracie to zřejmě těžko bude mít něco společného.

A jak se to týká mě? Žádnou výzvu Milionu chvilek nepodepíši.

Jaroslav KOJZAR