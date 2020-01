Trump? Nejen válečný štváč, ale i kulturní barbar

Extremista v Bílém domě, Donald Trump, nařídil atentát na generála Kásema Solejmáního, jednoho z nejrespektovanějších íránských představitelů a hrdinu bojů proti Islámskému státu. Nejen samotný Írán to považuje za akt terorismu, americký Kongres mluví o provokaci, ke které neměl prezident bez jeho souhlasu mandát. A aby toho nebylo málo, tak rasista, neonacista a válečný štváč Trump odhalil, že je i kulturním barbarem. Teď totiž vyhrožuje Teheránu, že pokud se snad bude za Solejmáního smrt mstít, tak zničí kulturní památky Perské říše na území Íránu se nacházející. Jako by památky mohly za to, kdo zrovna v šíitském Íránu vládne a že na rozdíl od sunnitských zemí se Saúdskou Arábií v čele odmítá poklonkovat mezinárodnímu obchodnímu diktátu USA…

Jak navíc sdělil na Facebooku jeden z nejobjektivnějších pozorovatelů dění na Blízkém a Středním východě Prokop Singer, podle některých informací (například server Grayzone, nebo externista Guardianu Hasan Hasan) přiletěl Solejmání v den své smrti do Bagdádu na Irákem zprostředkovanou mírovou misi, která měla uklidnit napětí mezi Íránem a Saúdskou Arábií. A Trump to věděl! Mluvil o tom s ním irácký premiér ještě předtím, než samolibý ješita z Bílého domu nechal Solejmáního spolu s dalšími devíti lidmi v rámci své předvolební kampaně zlikvidovat!

I jiné Singerovy statusy jsou jedinečné/nezastupitelné. Tak například: »Je vtipné, jak mainstream opakuje do zblbnutí, že Kásem Solejmání zabíjel Američany. On trénoval a vyzbrojoval irácké skupiny, co bojovaly proti ilegální invazi a okupaci Iráku, která zabila několik set tisíc Iráčanů. Takže? Krásné implicitní otáčení reality.«

A ještě jeden: »Fajn, jestli podle někoho tedy počty obětí operací Kásema Solejmáního legitimizovaly jeho popravu, neměli by ti samí lidé ani ceknout, pokud by byl zítra na libovolném letišti popraven Tony Blair, George Bush ml. či Paul Wolfowitz (náměstek ministra obrany USA v Bushově vládě v letech 2001-05 a posléze prezident Světové banky – pozn. autora).«

A ještě jedna z mnoha reakcí na novoroční bombu. Ladislav Kašuka ve svém příspěvku pro média Trumpa označil za »amerického pošuka z Twitteru číslo 1, který má v hlavě pěkný zmatek v zemích, letopočtech, válkách i příčinách a následcích s tím, že tentokrát fakt přestřelil!«… Ano, že přestřelil, ví každý, kdo není umazaný od Trumpova řitního otvoru. Horší ale je, jaké další následky to všechno bude mít.

Roman JANOUCH