Ilustrační FOTO - Pixabay

Špinavé peníze rozhodují o všem

Pancéřovaný automobil si štrádoval po ulici ekvádorského města Santiago de Guajaquil. Za volantem seděl muž, vedle něj žena a vzadu tříleté dítě.

Když automobil zabrzdil na světelné křižovatce, žena srolovala neprůstřelné sklo v předních dveřích, aby si mohla zapálit cigaretu a kouř vyfouknout ven. V ten moment zastavil vedle motocykl se dvěma muži. Jeden z nich čtyřikrát vystřelil. Dítěti se nic nestalo, stejně tak jeho matce. Ale hlava rodiny kosovský Albánec Remzi Azemi byl smrtelně raněn. Ekvádorská policie nenašla ani pachatele, ani objedvanatele vraždy, ale poměrně přesnou představu měla. Půl roku předtím byl také na ulici zastřelen Ilir Hidri, další kosovský Albánec, který měl tu smůlu, že ho zatkla policie pro organizaci pašování drog z Ekvádoru do Evropy. Nějakou dobu strávil ve vazbě, po pár týdnech byl neočekávaně propuštěn. Pro místní drogové gangy to znamenalo jediné, Albánec »zpíval«. Tak ho zastřelili. Přijel Azemi a ubytoval se ve stejném bytě, v němž předtím žil Hidri. Nejspíš odposlouchávaném. Stálo ho to život.

Velký byznys

Operace proti albánské drogové mafii nepředstavují žádnou novinku pro policii řady zemí. Periodicky je provádí policie USA, Austrálie, Velké Británie a většiny dalších evropských zemí. Albánci ovládají »balkánskou cestu«, jednu z největších drogových cest Evropy už od 90. let minulého století, kdy vznikla. V drogovém světě mají proto značné slovo a známosti po celém světě. Do chudé Albánie začaly proudit špinavé peníze. Úplně se změnilo hlavní město Tirana, z ušmudlaného městečka se staly středomořské lázně, po ulicích se prohánějí luxusní automobily, město se stalo známým i bohatým nočním životem. Ovšem pátrat po investorech nových mrakodrapů se nedoporučuje. Nejsou to obvyklí investoři, tihle se pohybují raději ve stínu.

Ve v podstatě nepřístupných horách se daří marihuaně, jen na jeden zátah jí v roce 2914 na polích policie zabavila přes 102 tuny asi za 6,5 miliardy eur, což činí asi 60 % HDP Albánie. Obvinili tehdy víc než 1900 lidí. Vyšetřování směřovalo do ztracena a v podstatě se žádné další policejní »šťáry« už nekonaly. Počet marihuanových políček roste, jak zjistil z družicových snímků Interpol, ale policie nic nedělá. Ostatně proč, na své si přijdou pěstitelé i policisté… V Albánii se prodává kilogram marihuany za 100 až 200 eur, v Itálii stojí 1500 eur. Nejméně pětina tržby z každého kilogramu končí v kapsách policistů. Když ale EU příliš »otravuje« a vyžaduje, aby Albánie zakročila proti drogovému byznysu, zatknou policisté pár pěstitelů, nikdy ne osoby z vyšších pater drogové pyramidy.

Drogový boss přítelem prezidenta

Marihuana není hlavním drogovým artiklem. Ten představuje kokain z Jižní Ameriky. Rozšiřuje se z albánských přístavů do celé Evropy, obchodují s ním většinou albánští běženci, kteří emigrovali z Kosova. Policie evropských zemí odhaduje, že zadrží ani ne 10 % pašovaného kokainu. Jednotlivé příčky drogové mafie fungují na základě »zákona mlčení«, který funguje od středověku. Jsou v něm zapleteni i politici včetně vrcholných, například sociálního demokrata Ilira Mety, současného prezidenta země. Hlava albánské mafie Klement Balili je jeho osobním přítelem, prezident zahajuje téměř vždy provoz některého nového Baliliho hotelu postaveného za drogové peníze. Je jimi už protkáno celé albánské pobřeží. Baliliho chce zadržet policie několika států, ovšem albánské úřady vždy žádosti o zatčení a vydání ignorují. Nakonec ho albánská policie na chvíli zatkla, ale pak parlament odhlasoval dokonce změny v ústavě, Balili se dostal na svobodu, nic prý neudělal. Má zkrátka »pod palcem« celý zákonodárný sbor…

Paktu NATO drogové mafie nevadí

Albánii v roce 2009 přijali do NATO, generálům drogové mafie nevadily. Ale přijetí do EU se protahuje. Albánie podala žádost před deseti lety, Brusel však stále naléhal na boj proti drogové mafii a úplatkářství. Na propojení politiků s drogovým gangem se nic nezměnilo. Letos přesto většina členů EU souhlasila se začátkem vstupních rozhovorů s Albánií. Proti byla Francie a připomínky měly Nizozemsko a Dánsko, takže rozhovory schváleny nebyly. Udivující však zůstává, že drogovou Albánii chce do EU i Evropská komise i většina členů…

(pe)