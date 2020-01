Ilustrační foto - wikimedia commons

Počet plochozemců ani dnes není nezanedbatelný

V době kosmických letů se zdá nevyvratitelné, že Země je kulatá, jak již ve starověku tvrdili řečtí učenci Aristoteles či Pythagoras, přesto spolky hlásající plochost naší planety neztrácejí na popularitě. S placatostí koketují i některé veřejně známé osobnosti…

Kolik lidí v kulatost Země nevěří, není podle televize CNN jasné, neboť žádná podrobná studie na toto téma nevznikla. Plochozemci (flat-Earthers), jak se říká zastáncům konspiračních teorií o tom, že vlády a vědci lidstvu tají, že žije na desce, tvrdí, že jich jsou miliony. Otázkou podle CNN zůstává, do jaké míry je tento názorový proud neškodný.

Ač skutečná studie o počtu zastánců alternativní představy podoby světa není k dispozici, průzkumy z různých zemí ukazují, že počet pochybovačů o kulatosti Země není nezanedbatelný. Ze sondáže YouGov z roku 2018, do které bylo zapojeno 8000 dospělých Američanů, vyplynulo, že každý šestý obyvatel USA si není zcela jistý tím, že Země je kulatá. V Brazílii podle loňského průzkumu institutu Datafolha odmítá kulatost světa sedm procent obyvatel tohoto jihoamerického státu.

Věří i piloti?

Organizátoři srazů a konferencí příznivců teorie o Zemi vypadající jako disk tvrdí, že každým rokem se jejich akcí účastní více a více lidí. Z portálů zaměřených na podporu placatosti a ze spikleneckých videí na serveru YouTube je patrné, že se o ně zajímají stovky tisíc až miliony lidí. Mezi nimi jsou i piloti komerčních aerolinek nebo celebrity.

Například americký rapper Bobby Ray Simmons, který je znám jako B.o.B, patří k příznivcům konspiračních teorií včetně té o placatosti Země. Svým více než dvěma milionům fanoušků, kteří ho na Twitteru sledují, předložil v roce 2016 fotografii, na níž je v dálce asi 25 kilometrů vidět město. Umělec to označil za důkaz neexistence zakřivení světa, jinak by podle něj stavby vidět být nemohly. Tehdejší argumenty astrofyziků, kteří se mu snímek pokusili zdůvodnit, podle ČTK odmítl a zároveň obvinil americkou NASA z toho, že se vyhýbá odpovědím na palčivé otázky.

K rozhořčení izraelského ministerstva školství se přednášky na podporu placatosti Země dostalo letos studentům jedné ze středních škol, které v Izraeli provozuje americko-židovská organizace AMIT. Absolvent tohoto vzdělávacího ústavu Matan Gorodiš, který odmítá, že by Země byla kulatá, si své vystoupení i zájem středoškoláků pochvaloval. Případ zaujal izraelská média a ta ve svých příspěvcích citovala odborníky, kteří přednášku označili za šarlatánství a ignorantství.

Proč se nevěří vědcům?

Zatímco plochozemci si rostoucí zájem pochvalují, experti si pokládají otázku, zda je toto názorové hnutí skutečně neškodné a zda se náhodou nenacházíme v bodu zlomu v šíření vlivu této konspirační teorie. »Zdá se, že viditelně roste počet lidí, kteří nevěří vědcům a expertům,« řekla sociální psycholožka Karen Douglasová z britské Univerzity v Kentu. »Na tuto oblast je třeba zaměřit výzkum. Jsem přesvědčená, že věřit v konspirační teorie nějaké pozitivní věci přináší, ale první údaje naznačují, že to více škodí, než pomáhá,« dodala. Otázkou zůstává, co vše za konspirační teorie považoval lze a co už nikoli.

(rj)