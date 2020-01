Ajatolláh Alí Chameneí. FOTO - wikimedia commons

Dopustí se USA válečného zločinu?

V Teheránu se uskutečnil smuteční obřad za zabitého velitele jednotek Kuds Kásema Solejmáního a další, které v pátek usmrtily samozvané rakety Spojených států u letiště v Bagdádu. Nejvyšší íránský duchovní ajatolláh Alí Chameneí, který měl k Solejmánímu blízko, pronesl nad rakvemi modlitby a propukl v pláč.

Přítomni byli také prezident Hasan Rúhání, Solejmáního nástupce Esmáíl Káaní a další vysocí představitelé. Obřadu se účastnil i lídr palestinského islamistického hnutí Hamás Ismáíl Haníja. Teheránské ulice mezitím zaplnily davy truchlících; podle íránské policie byly na místě miliony lidí.

Spojené státy na příkaz kontroverzního prezidenta Donalda Trumpa v pátek Solejmáního, předního bojovníka proti Islámskému státu, usmrtily raketou z dálkově ovládaného dronu u letiště v Bagdádu. Pozůstatky zesnulého generála pak na cestě po iráckých a íránských městech doprovázely statisíce truchlících. Solejmáního tělo by mělo být později přepraveno do šíitského posvátného města Kom. Pohřeb je plánován na dnešek v jeho rodném městě Kermán.

Za zabitého neprávem

Už ráno desetitisícové davy zaplnily ulice íránské metropole. Truchlící nesli plakáty se Solejmáního portrétem a rudé šíitské vlajky, které tradičně symbolizují krev někoho, kdo byl zabit neprávem a volají po odplatě.

Nový velitel elitních jednotek Káaní ráno ve státní televizi řekl, že jeho cílem je vytlačit Spojené státy z regionu. Před davem truchlících pronesla řeč Solejmáního dcera Zejnab. Pohrozila v ní americkým vojákům na Blízkém a Středním východě smrtí a prohlásila, že Spojené státy a Izrael čeká temný den. Později modlitby nad rakvemi Solejmáního a dalších zabitých pronesl íránský nejvyšší duchovní Chameneí.

Brigádní generál a velitel letectva íránských revolučních gard Amír Alí Hádžízáde stejně jako vůdce libanonského Hizballáhu Hasan Nasralláh prohlásil, že dostatečnou satisfakcí bude jedině odstranění všech amerických vojáků z Blízkého východu. Hádžízáde, jehož citoval server Iran Front Page, řekl, že pomsta za Solejmáního neskončí vypálením čtyř raket, zásahem jedné americké základny nebo třeba i zabitím Trumpa. Doporučil mu, aby objednal rakve pro americké vojáky.

Německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Boris Johnson vyzvali ve společném prohlášení ke zmírnění napjaté situace v Iráku. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell mezitím vyjádřil politování nad nedělním oznámením Íránu, že bude dál vypovídat jadernou dohodu z roku 2015.

Kongres proti Trumpovi

Vedení opozičních demokratů v americkém Kongresu vyzvalo Trumpa, aby okamžitě zveřejnil dosud tajné zdůvodnění útoku na Solejmáního. Odůvodnění akce poslal Bílý dům americkému Kongresu o víkendu v režimu utajení, jak nařizuje zákon.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová oznámila, že dolní kongresová komora by mohla tento týden hlasovat o rezoluci omezující válečné pravomoci hlavy státu, aby Trumpovi znemožnila zahájit velkou vojenskou operaci proti Íránu. Pelosiová útok na Solejmáního označila za »provokativní a neúměrný« a řekla, že akce ohrozila životy amerických vojáků a diplomatů. Rezoluci omezující Trumpovy možnosti v íránské krizi podle agentury AP připravuje také Senát.

Podle šéfa demokratické frakce Senátu Chucka Schumera bylo oznámení vlády »nepatřičné a v demokratické společnosti nedostatečné«.

»Je kriticky důležité, aby se o tak významné záležitosti týkající se národní bezpečnosti americký lid včas dozvěděl,« uvedl Schumer.

Poradkyně Bílého domu Kellyanne Conwayová v rozhovoru pro televizi Fox News zmírnila nedávné opakované prezidentovo varování, že odveta USA na odvetu Íránu může zahrnovat útok na vybrané íránské kulturní lokality. Podle Conwayové prezident pouze takovou otázku nadhodil s tím, že si je vědom, že by taková reakce »možná byla nepřiměřená«. Korigovat se ho ale snažil v tomto dříve už ministr zahraničí Mike Pompeo, ale Trump si trval na svém (jak je jeho negativním zvykem). Přitom právníci, ale i některé hlasy uvnitř Bílého domu, se shodují, že takový útok by byl válečným zločinem podle mezinárodního práva! Obavy zesílily po prohlášení Organizace OSN pro vědu, vzdělání a kulturu (UNESCO), která připomněla, že USA a Írán jsou signatáři rezoluce o ochraně světového kulturního dědictví.

List The Washington Post napsal, že Pompeo navrhoval zabití Solejmáního už vloni v létě, ale tehdy neuspěl. »Změny ve složení prezidentského poradního sboru a obavy, že Trump by mohl být považován za nerozhodného tváří v tvář íránské agresi, ale vytvořily situaci, v níž Pompeo mohl svůj návrh zopakovat. Útok na bagdádské letiště je jeho vítězstvím, i když hrozí rozšířením regionální války na Středním východě,« uvedl list.

»Oni mohou zabíjet naše občany. Oni mohou mučit a mrzačit naše občany. Oni mohou používat nástražná zařízení a vyhazovat naše občany do vzduchu. A my nesmíme sáhnout na jejich kulturní památky? Takhle to nefunguje,« vykřikuje souvislostí neznalý fanatik a kulturní barbar Trump.

Americký prezident podle ČTK také pohrozil Iráku sankcemi v případě, že nedodrží dohodu, podle níž v zemi působí přes 5000 amerických vojáků. Irácký parlament v neděli v souvislosti se zabitím Solejmáního schválil usnesení, v němž vyzval vládu, aby ukončila přítomnost cizích vojáků v zemi. Spolu se Solejmáním totiž přišel o život kromě dalších lidí také zástupce velitele vlivných iráckých milicí Abú Mahdí Muhandis.

