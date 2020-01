Ilustrační foto - wikimedia commons

Stanovisko Světové rady míru

Světová rada míru (WPC) co nejostřeji odsuzuje nedávný zločinný útok USA proti suverénní zemi – Iráku, při kterém byl zavražděn velitel jednotek Íránských revolučních gard společně s vysokými důstojníky irácké armády.

Tato nevyprovokovaná a bezohledná akce představuje novou a extrémně nebezpečnou eskalaci na Středním východě, kde USA udržují tisíce svých vojáků, kteří jsou zapojeni do desítek let trvajících agresí a imperialistických intervenci v řadě států.

Tento nejnovější útok ukazuje jasně snahu vlády USA ještě více eskalovat atmosféru a vyprovokovat odplatu za účelem rozvíjení svých dalších plánů. Je v souladu s odstoupením USA od Smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu a se snahou o nové závody v jaderném zbrojení. Bezprostřední rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa o vyslání dalších 3000 vojáků do regionu jasně ukazuje jeho další hanebné plány.

WPC odsuzuje imperialistické akce USA a vyzývá své členy a přátele k protestu proti této eskalaci, která může vést k všeobecné válce v celém regionu.

WPC požaduje úplné stažení všech vojenských sil USA z Iráku, Sýrie a dalších zemí regionu a uzavření jejich vojenských základen, a zároveň také i zrušení veškerých sankcí proti lidu jednotlivých zemí regionu.

WPC podporuje akce mírového hnutí v USA a Rady míru Spojených států organizované pod heslem: »Vojenské síly pryč z Iráku – Žádnou válku s Íránem!«

Sekretariát WPC, 4. leden 2020

Překlad České mírové hnutí