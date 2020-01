Od Majdanu k Banderovi. Ukrajinským nacionalistům podporujícím ultrapravici není pomoci. Takhle na Nový rok pochodovali Kyjevem v den výročí narození své kolaborantské pronacistické ikony.

Nebeská stovka zdaleka nebyla stovkou

Na Ukrajině oživili starou pověst o Nebeské setnině (původně stovce), kterou se současná režimní propaganda snaží pozdvihnout národnostní cítění Ukrajinců.

Ve středověku vznikaly nejrůznější pověsti o hrdinech a jejich činech. Třeba ve Španělsku o Cidovi. V ruském prostředí se vyprávěly báje (byliny) o více hrdinech, například o Iljovi Muromcovi, ale také o Nebeské stovce, bojovnících, kteří přijdou, až bude zemi nejhůře. Byliny možná měly ohlas i v Čechách, Alois Jirásek přišel s pověstí o blanických rytířích.

Bylina o Nebeské stovce se rozšířila mezi kozáky, a to ruskými i ukrajinskými. Tehdy žádná Ukrajina neexistovala, nicméně současní kyjevští režimní propagandisté tvrdí opak a pověst o Nebeské stovce (stovka se nyní v českém prostředí překládá jako setnina podle označení vojenského útvaru) se snaží přisvojit. Nebeská sotňa se říká obětem střelby na Majdanu v roce 2014. To bylo 20. února 2014. Už o den později se objevil název Nebeská sotňa, hodně rychle, už tehdy se pochybovalo, zda nešlo o připravený propagandistický tah. Pochybnosti se snažil utišit prezident Petro Porošenko, který vyznamenal oběti majdanu nejvyšším řádem - Hrdina Ukrajiny. Medaili posmrtně dostalo 105 lidí, dva lidé se také posmrtně stali nositeli řádu Nebeské sotni. Takže prezident vyznamenal více než stovku lidí a dosáhl kýženého počtu.

Smrt zezadu, tedy od svých

Pět let se o počet obětí nikdo příliš nezajímal. Až vloni si bývalá ministryně spravedlnosti (z konce éry Viktora Janukovyče) a nyní poslankyně Jelena Lukašová dala práci a prošla archivy, pátrala po příčinách smrti každé oběti. Na Facebooku svá zjištění zveřejnila, dostalo se jí výhrůžek. Oběti podle příčiny skonu rozdělila do čtyř kategorií. Největší počet – 69 lidí - skonal v důsledku střelby na Majdanu. Většina byla zasažena do zad. Smrtelná zranění zezadu, tedy od svých, utrpěly i tři oběti, jejichž jména se v oficiální propagandě citují nejčastěji: Sergej Nigojan, Michail Žižněvskij a Roman Senik.

Lukašová prostudovala pitevní zprávy, většinou se našly kulky ze současných policejních zbraní, někdy ale i kulky ze starších zbraní, které se už nepoužívají, v jednom případě byly příčinou smrti broky vystřelené z bezprostřední blízkosti. Zdevastovaly měkké tkáně pravděpodobně krku.

Jak zemřeli další nositelé titulu Hrdina Ukrajiny? Druhá skupina se skládá z obětí zemřelých jindy než 20. února. Podle lékařské zprávy, kterou studovala Lukašová, skonala Olga Burová 10. března po injekci lidokainu, kterou jí podal jeden z majdanských lékařů. Trpěla alergií na preparát, na což se lékař (pravděpodobně student medicíny) zapomněl zeptat… Sergej Dydyč zemřel 18. února, přejel ho nákladní automobil řízený demonstrantem. Jakov Zajko, starší člověk, zemřel po infarktu 18. února ve vagonu metra. Viktor Chomjak byl 27. ledna nalezen na Majdanu oběšený. Závěr pitvy – sebevražda.

Vjačeslav Vorona se 9. března v opilosti popral v hospodě a skonal na následky zranění. Jeho vrah byl odhalen a odsouzen. Zajímavé je datum skonu Burové a Vorony, více než dva týdny po střelbě na Majdanu. Chomjak se pro změnu oběsil ještě v lednu.

Lukašová také našla a zařadila do třetí kategorie 24 vyznamenaných kyjevských občanů, kteří neměli se střelbou žádnou souvislost. Zemřeli po srdeční příhodě, v důsledku dlouhodobého onemocnění či po dopravní nehodě. Všichni skonali mimo nemocnice, takže jejich těla prošla kyjevskou patologií, odkud si jejich jména »vypůjčil« neznámý státní úředník.

A nejenom v Kyjevě. Čtvrtá kategorie Lukašové uvádí, že Dmitrij Čerňjaskyj, Vladimír Rybak, Jurij Popravka a Vasilij Sergijenko se stali hrdiny, i když skonali v Čerkasské oblasti, Slavjansku, Gorlovce a Doněcku. Mezi hrdiny se ocitly i oběti požáru v kyjevském domě odborů a oběti »náhodné střelby« v Kyjevě, jak uvádějí policejní protokoly.

Hrdinové na objednávku

Prezident Porošenko prostě potřeboval stovku mrtvých, tak mu ji státní úředníci dodali. Podle ukrajinských médií si Lukašová z výhrůžek, že bude platit za »nenávist k mrtvým«, hlavu nedělá. V horší situaci se prý ocitli příbuzní posmrtně vyznamenaných. K medailím se totiž vážou peněžní prémie, včetně například vyšší penze právě pro příbuzné. Těm je nyní vyhrožováno ještě více než Lukašové…

(jo)