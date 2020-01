Děti pro budoucnost

Mnoho lidí bije na poplach a tlačí na emoce všech dospělých hláškami typu: »Jakou budoucnost zachováme pro naše děti?« Žijeme v době, kdy mnozí volají po vyhlášení klimatické nouze, okamžitém snižování emisí oxidu uhličitého nebo přechodu k udržitelnému způsobu života. Loňský rok se tak mnohde často vedl ve jménu páteční školní stávky Fridays For Future, jež vznikla v reakci na nedostatečné mezinárodní úsilí v boji za zmírnění změn klimatu v čele zvláště na sociálních sítích přeslavnou Gretou.

Téměř nulová zima u nás, záplavy v okolí, zmrzlá severní Amerika a hořící Austrálie. Ano, planeta úpí pod naším vlivem.

Je ale ještě jedna a podle mého mnohem důležitější otázka, než ta, jakou planetu zachováme pro naše děti. A tou je: »Jaké děti zanecháme pro naši planetu?«

Ano, to, co se s planetou děje dnes, je výsledkem práce naší a minulých generací. Řešit to ale budeme muset nejen my, ale i generace budoucí, naše děti. Zvládnou to?

Nejsem si úplně jistá. Protože zvládnout změny klimatu bude chtít mnohem víc než jen demonstrovat v ulicích. Mnohem víc než jen sdílet myšlenky na sociálních sítích. Mnohem víc než přispívat názory či financemi na nejrůznější organizace.

V první řadě to bude chtít uvědomění vlastní zodpovědnosti. Ač problém vznikl v generacích minulých, vznikl mnohdy i proto, že jsme chtěli jen to nejlepší pro nás a naše děti, chtěli jsme zdraví, jídlo, teplo, domovy, elektřinu, hojnost všeho, co nabízí planeta, a neuvědomovali jsme si, co to vše může znamenat. Tušil například někdo na začátku éry plastů, kam až problém zajde? Tušil někdo před padesáti roky, že budeme bojovat i s mikroplasty? Samozřejmě ne. Viděli jsme hygienické praktické obaly, krásné hračky, praktické věcičky… Vše ideálně pro zdravý a pohodlný život našich dětí.

Po zodpovědnosti k lidstvu, přírodě tak přijde i zodpovědnost volby, protože ne člověk – jedinec, ale naši zastupitelé, naše vlády, které děti zvolí, budou určovat, jakým směrem se města, země, kontinenty budou ubírat.

A aby se správně rozhodly, a ideálně uměly samy pomoci problémy, které teprve přijdou, řešit dobrými nápady, postupy a udělátky, budou naše děti potřebovat kvalitní širokospektrální vzdělání. Protože na vzdělání, objevech a zdokonalování lidských dovedností rostou civilizace. A protože bez vzdělání jsou lidé pouhými ovcemi, manipulovatelnou levnou pracovní silou, »nevýznamnými miliony«, kteří svou nevědomostí mnohdy nepřiměřeně zhoršují už tak velkou zaneřáděnost planety, jak to vidíme v mnoha rozvojových zemích.

Můžeme schvalovat stovky zákonů, postupů, změn pro záchranu planety, ale pokud nebudeme připravovat pro stejnou věc i děti, nezměníme nic.

Helena KOČOVÁ