Kovbojský přístup Donalda Trumpa

Světová mocnost číslo jedna neví už jak dál. Její panství se jí rozsypává pod rukama. Proto je schopna kdejaké podlosti, kdejakého porušení mezinárodního práva. Ve svůj prospěch zasahovat tam, kde narušuje práva druhých, a ti, podle ní, mají mlčet, sklonit hlavy a jako ovce se podřídit. Příkladem jsou sankce na firmy, které dostavovaly plynovod Nord Stream 2, či třeba na Rusko za to, že ztratily možnost na Krymu postavit svou základnu. Nikdo nesmí nic dělat podle svého rozumu, jinak je nepřítelem a kdykoli může očekávat to nejhorší. Rozvrací země pro svůj profit. Lživé důvody zásahů proti nim sice stály životy desetitisíců, ale to nebyli Američané, ale »podřadní místní«. Nejlépe je při tom vraždit ze vzduchu, to stojí jen karusel do letadel a prémii pro pilota, který ony bomby shazuje, jak známe z Jugoslávie a Libye. Škoda, že neexistuje nový mezinárodní tribunál po vzoru toho z Norimberku. Svět by byl klidnější, kdyby konečně v lavicích obžalovaných seděli Trump, Pompeo a další.

Poslední takový čin, který dokazuje, jak málo si Spojené státy váží mezinárodního práva, se stal v Iráku. Nedivme se, že místní parlament žádá odchod všech zahraničních vojsk ze svého území. Jde o zavraždění íránského generála Solejmáního přímo v ulicích Bagdádu. Svět byl doslova touto událostí zaskočen. Nešlo totiž o rozhodnutí nějakého amerického podvelitele, který si hraje na »soudce Lynche«, ale přímo prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Důsledek lze očekávat a nemusí být pro svět příznivý. Odveta zřejmě nebude na sebe čekat a nepochybuji o tom, že bude namířena i na spojence Američanů, tedy i na nás, protože i my máme v Iráku své vojáky. Aby na tom však nebylo dost, válečný štváč z Washingtonu, okamžitě velkohubě prohlásil, bude-li z íránské strany nějaká odveta, pak USA jsou připraveny přímo v Íránu zničit 52 cílů. Může jít o letiště, továrny, elektrárny, přehrady či dokonce historické památky nesmírné ceny. A ve všech budou přítomni lidé, Íránci.

Už z Iráku a Sýrie víme, jak málo Spojeným státům záleží na obyčejných obyvatelích zemí, které si vyhlédly. Jde-li o suroviny, o strategické postavení, o moc, pak ničit a vraždit je povoleno. Vzoroví »demokraté« se tak podobají těm, kteří kdysi zapálili Říšský sněm a pak z tohoto činu obvinili komunisty, těm, kteří zorganizovali akci Gliwice a následně vtrhli do Polska. I my máme s tím zkušenosti. Podvodné fotografie a různé vymyšlené lži o trpících Němcích v našem pohraničním území v roce 1938 postavily proti nám část anglického národa, a proto zrada na nás v Mnichově byla snadnější. S obdobnými akcemi mají Spojené státy také své zkušenosti. Stačí si připomenout útok na Irák pro lživou záminku, že jsou tu zbraně hromadného ničení nebo vyprovokovaný tzv. Tonkinský incident, jenž znamenal začátek vietnamské války. Zmiňuji ho proto, že Spojené státy touto válkou ztratily »glanc«, stála je tisíce životů a výsledkem byla porážka.

Prezident Trump se však nepoučil. Nechápe, že kovbojská politika nevede nikam. Opravdové westerny nedopadnou většinou tak, jak nám představují americké filmové společnosti. S odvetou za smrt Solejmáního mohou Američané zřejmě počítat. Jejich další inzerovaná dvaapadesátibodová akce, pokud k ní dojde, může vyvolat požár. A ten nemusí skončit na Blízkém východě či v samotných Spojených státech. A velké požáry se vždycky špatně hasí. Říkejte to však kovboji, jakým je Donald Trump, a jeho »pasákům krav«, kteří jsou kolem něho.

Jaroslav KOJZAR