Ilustrační FOTO - Pixabay

Pražský imám pomáhal teroristům

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh u Městského soudu v Praze přiznal, že pomohl svému bratrovi a jeho ženě vycestovat do Sýrie a přidat se k teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Nepovažuje to však za trestné, protože neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou.

Ve své výpovědi dále prohlásil, že pro něj rozhodnutí českých soudů není podstatné, nerozhodují podle islámského práva šaría. S vězením počítá.

Šestatřicetiletý Shehadeh čelí spolu se svým bratrem Omarem a jeho ženou Fátimou Hudkovou obžalobě z účasti na teroristické skupině a z financování terorismu. V případě odsouzení jim hrozí až patnáctileté vězení. Omar Shehadeh a Hudková jsou stíháni jako uprchlí. Podle předsedkyně senátu Kateřiny Radkovské se po nich nadále pátrá a je na ně vydán zatykač.

Shehadeh podle obžaloby pomohl svému bratru Omarovi, který se rozhodl aktivně zapojit do ozbrojeného konfliktu proti syrské vládě. Dal mu instrukce, jak se dostat do Sýrie, vybavil ho kontakty a zajistil mu cestu a peníze. Omar se dostal do Sýrie v listopadu 2016, absolvoval výcvik zacházení se zbraněmi, výbušninami a v taktice boje. Organizace ho pak vybrala, aby cvičil další bojovníky.

Bývalý imám později bratra přes internet oddal s Fátimou Hudkovou a pomohl jí se za manželem dostat. Hudková pak zajišťovala svému muži zázemí, morálně ho podporovala a cvičila s ním ve zbrani. Sama se označovala za mudžáhida (svatého bojovníka) a teroristku.

Shehadeh pomoc bratrovi i jeho ženě u soudu přiznal. »Jsem na to patřičně hrdý, nemám se za co stydět,« prohlásil. Jako muslim měl podle své výpovědi povinnost pomoci ostatním muslimům kdekoli na světě v jejich boji. »Syrská vláda není islámem považována za legitimní,« uvedl. Nevládne podle něj na základě šaríi, vzala si za spojence nevěřící a dopouští se genocidy. Muslimové podle něj mají právo bojovat za to, aby v jejich zemi a kdekoli jinde bylo aplikováno islámské právo.

Bývalý imám zároveň podle obžaloby přes zprostředkovatele, v jednom případě přes Hudkovou a svého bratra, posílal teroristické organizaci peníze. »Nechápu, že to podle vaší legislativy může být trestný čin,« uvedl.

Shehadeh je od listopadu 2018 ve vazbě. Byl dopaden v Jordánsku. Z ČR odešel, protože již věděl, že se proti němu chystá stíhání. Bývalý pražský imám se ocitl v hledáčku tuzemských tajných služeb a policie už před lety kvůli obavám z radikalizace. Podezření vyvolala například výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany.

Někdejší pražský imám Shehadeh studoval v Saúdské Arábii. Po návratu byl zvolen pražskými muslimy do čela Muslimské obce v Praze. Odtud před čtyřmi lety kvůli vzájemným sporům odešel.

(ste)