»Chytrému napověz a hloupého Ivana Davida kopni!«

MUDr. Ivana Davida postihla nemoc zvaná Stockholmský syndrom. To je specifická pozitivní emoční i afektivní vazba a závislost oběti (například rukojmí) na pachateli (například únosci) vyskytující se též ve vztazích některých vězňů a jejich vyšetřovatelů. Často se Stockholmskému syndromu nesprávně říká Helsinský syndrom. Ano, Ivan David se svými bývalými se doslova ztotožnil, jinak by nemohl psát takové nesmysly. Přesněji chci říct, že se zbláznil. Navíc lže!

Nikdo rozumný totiž nemůže věřit tomu, co napsal nedávno v nejmenovaném periodiku. To, že by Kateřina Konečná schvalovala popírání holocaustu, schvalovala fašistické zločiny, nebo byla lhostejná vůči čemukoli, co má znaky neonacismu a fašismu, je nesmysl a ubohost toho, kdo to napsal. Myslím, že ani sám hloupý Ivan David nevěří tomu, co vymyslel. Moc dobře vím, že Kateřina Konečná například velmi sleduje dění na Ukrajině a nejednou se k těmto otázkám jasně vyjádřila ve smyslu, že odsuzuje nejen občanskou válku, ale i neonacistické dění v tomto státě.

Ale tady jde o rezoluci zkráceně »o evropské paměti«, a je právě tak postavená, aby hlupáci nepochopili, že je to zelená pro přepisování dějin. Když pochopí obyčejný člověk, tak by to měl pochopit i jmenovcem Blaškem přeskočený Ivan David. Mimochodem gen. Blaško se za hlasování několikrát alespoň čestně omluvil, aniž by to sejmulo jeho odpovědnost za hlasování.

Jde tu především o politická rozhodnutí. Ivan David něco jiného říkal před volbami voličům a nadále říká do médií, a něco jiného udělal při hlasování. Myslel si, že mu to lidé zbaští. Lidi ale nejsou tak hloupí, jak on si představuje. A teď se snaží z té páchnoucí hromádky, co si pod sebe nadělal, vyhrabat tím, že lživě a neskutečně hloupě obviňuje Kateřinu Konečnou, která jako jediná z europoslanců ČR věděla, proč hlasuje PROTI! Stejně jako Ivan David věděl, proč hlasuje PRO tuto rezoluci, která slouží jako trojský kůň pro přepisování dějin.

Kateřina Konečná statečně hájí nejen české zájmy, ale také samotnou historickou pravdu!

Roman BLAŠKO