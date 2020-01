Obávám se, že nás čeká mela

V čekárně u lékaře jsem vykázal člověka, který vedl řeči á la pražská kavárna. Řekl jsem mu, že tohle si mohu poslechnout v České televizi, resp. kdekoli v mainstreamových médií. Uvedl jsem pár příkladů jeho ignorance, a protože neměl argumenty, sdělil, že je potřeba, aby »naše generace už umřela« (pikantní bylo, že zase o tolik mladší než já nebyl), jinými slovy, aby již tu nebyl nikdo, kdo si pamatuje, jak to tu bylo. Proto si dovolím sdělit, co nás čeká. Mimochodem, do naší diskuse zasáhla i další pacientka v čekárně, která mu sdělila, že to už tu asi nebude ani český národ...

On tu klidně nemusí být ani svět, vážení přátelé, pokud člověk sleduje momentální dění na Blízkém východě. Mimochodem generál Solejmání byl strůjcem porážky Islámského státu, což se hrubě nelíbilo Američanům. Dělat z něj teroristu mohou jen prezident Trump a jeho přisluhovači i u nás. V neděli večer irácký parlament vystoupil ze spojení s Američany a uložil vládě je z Iráku vykázat (Trump hrozí sankcemi). Bez přítomnosti Amíků v Iráku automaticky padne i zlodějská přítomnost v Sýrii, kde kradou naftu. Trump označil 52 cílů v Íránu a mezi nimi historické památky Íránu. Já tam byl a mohu tedy klidně říci – památky celého lidstva. Takže pokud Írán provede odvetu za vraždu generála, který byl vojensky první osobou této země, čeká nás mela a my se jí nevyhneme. Trochu jsem odbočil, omlouvám se, ale je opravdu třeba chápat souvislosti.

Připojuji ještě dva vtipné příměry, které jsem četl. Zabití Solejmáního je, jako by byl zavražděn Žukov ve druhé světové (o vraždu Solejmáního se dlouhou dobu pokoušela řada rozvědek, a nakonec byl zavražděn během oficiální návštěvy Iráku).

A ještě druhý příměr: Co by asi dělala pražská kavárna, kdyby Putin dal dronem zavraždit bývalého komunistu generála Pavla, který jistě v rámci NATO plánoval »zadržování Ruské federace« s tím, že je nehorázné, jaká cvičení Rusové na svém území provádějí?

Jiří PAVLÍČEK