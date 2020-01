Ilustrační FOTO - Haló noviny

Přídavky na děti mají zvýhodňovat pracující

Výše přídavku na dítě se nadále bude odvíjet nejen od jeho věku, ale také od typu příjmů rodičů. Ústavní soud ponechal v platnosti ustanovení s vyšší sazbou pro rodiny, v nichž aspoň jeden rodič pracuje anebo pobírá dávky podmíněné předchozí prací.

Rodina tak může dostat na každé nezaopatřené dítě o 300 korun měsíčně navíc. Podle nálezu zákon neodporuje ústavnímu pořádku, není diskriminační a obstál v testu rozumnosti. Vhodnost a efektivitu zvolené právní úpravy už soud podle zpravodaje Tomáše Lichovníka řešit nemohl. Pět ze 14 ústavních soudců s výrokem většiny pléna nesouhlasilo. Odlišné stanovisko zaujal například předseda soudu Pavel Rychetský. Podle Vojtěcha Šimíčka nelze současně vycházet z předpokladu, že jde o sociální dávku dítěte a přitom odlišovat její výši podle druhu příjmů blízkých osob. Je to okolnost, kterou nemůže dítě nijak ovlivnit. Soudce David Uhlíř zmínil, že pracovní povinnost byla de facto zrušena v roce 1990 spolu s trestným činem příživnictví. Poukázal na problematičnost systému sociální podpory závislé na pracovním úsilí příjemce. »Sociální propast, v které žije přes obecnou prosperitu zřejmě několik set tisíc občanů Česka, vyžaduje ke svému vyrovnání podstatně víc soustředěného úsilí, než je uzákonění rozdílné výměry příspěvku na dítě,« uvedl Uhlíř.

»Jsme rádi, že Ústavní soud rozhodl v tomto směru. Byli jsme od začátku přesvědčeni o tom, že když se tato úprava v roce 2017 přijímala s platností od roku 2018, že je to motivace pro rodiny, v nichž alespoň jeden z rodičů pracuje. A tím jsme tyto rodiny chtěli odlišit od těch, kde ani jeden z rodičů třeba už dlouhodobě nepracuje,« neskrývala spokojenost se závěrem Ústavního soudu stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Poukázala na to, že i tím chtěla většina poslanců upozornit na skutečnost, že pracovat je zcela normální. A také tím chtěla vyjádřit, že přídavky na děti tu sice jsou v základní výši pro všechny potřebné rodiny, které splňují zákonné požadavky, ale nejsou pro všechny stejně vysoké - jejich skutečná výše závisí na tom, zda rodiče pracují.

Stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Nárok na přídavek v základní výši má každé nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřesahuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Na vyšší sazbu mají nárok rodiny, v nichž aspoň jeden rodič pracuje, anebo má konkrétní typy příjmů, například dávky nemocenského či důchodového pojištění, případně podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

Senátoři by měli krotit svou ješitnost

Návrh na zrušení části zákona o státní sociální podpoře podala skupina senátorů, podle kterých právní úprava účinná od ledna 2018 porušuje princip rovnosti. Kdyby soud jejich návrhu vyhověl, zůstala by jen jedna úroveň - ta zvýšená, případně by politici museli přijít s úplně novou právní úpravou.

Podle senátorů je zákon iracionální, nemá kompenzační ani motivační účinek, nejchudší rodiny na zvýšenou sazbu nedosáhnou. Dítě je vystaveno odlišnému právnímu a ekonomickému zacházení pouze na základě příslušnosti k rodině, která se hodnotí podle druhu příjmu jejích členů, argumentovali senátoři.

Podle ústavních soudců právní úprava jistý motivační charakter má. Je v nejlepším zájmu dítěte žít v takové rodině, jejíž členové se vlastním úsilím snaží vytvořit dítěti příznivější podmínky. »Nepochybně je pro dítě dobrým vzorem, pokud alespoň někdo z rodiny získává prostředky k životu prací,« stojí v nálezu.

Základní výše přídavku činí 500 korun za dítě do šesti let, 610 pro děti od šesti do 15 let a 700 pro věkové rozpětí od 15 do 26 let. Zvýšená výměra činí 800 korun na dítě do šesti let, 910 korun do 15 let a 1000 korun do 26 let.

»Myslím si, že skupiny senátorů by už mohly přestat podávat podobné ústavní žaloby. Zdaleka nejde jen o výši vyplácených přídavků na děti, ale nově se chystají obrátit na Ústavní soud i kvůli rodičovské dovolené. Svědčí to jen o jejich neznalosti praxe a situace v této oblasti v České republice. Spíš by se měli zaměřit na věci, kterými by neznepříjemňovali život ostatním. Rodičovská s tím souvisí – hraje se tu vlastně jen mediální divadlo a víceméně je to už předvolební kampaň pro letošní podzimní krajské a senátní volby,« zdůraznila Aulická. Dodala, že představy, které senátorům neprojdou, protože poslanci je přehlasují, by neměly končit u Ústavního soudu jen proto, že v pomyslném souboji s názory dolní komory ty jejich neuspěly. »Takto si demokracii v České republice nepředstavujeme,« zdůraznila poslankyně KSČM. Neodpustila si dovětek: je totiž přesvědčena o tom, že u rodičovské se opravdu jedná jen o těžce populistické téma.

Senátoři KDU-ČSL chtějí do konce ledna napadnout u Ústavního soudu zvýšení rodičovského příspěvku kvůli tomu, že se netýká všech rodin s dětmi do čtyř let. Rodičovská se zvýšila od ledna z 220 tisíc na 300 tisíc korun a u vícerčat z 330 000 na 450 000 korun novým žadatelům i zhruba 280 tisícům rodičů s dítětem do čtyř let, kteří příspěvek ještě pobírají. Senátoři tuto vládní verzi Sněmovně vrátili a navrhli přidat všem rodinám s potomkem do čtyř let věku. Přidáno by tak dostalo ještě dalších asi 70 tisíc rodin. »Pokusíme se toto rozhodnutí zvrátit prostřednictvím ústavní stížnosti. Základní argument je, že není možné měnit pravidla v průběhu hry,« řekl předseda lidovců Marek Výborný. Podle něj není možné ani to, aby stát »trestal« ztrátou nároku na zvýšený příspěvek část rodin kvůli tomu, že původní rodičovskou vyčerpali zrychleně.

»Podle mě nejdou dobrou cestou. Jen dělají mezi rodinami zmatky,« reagovala Aulická. Poslanci ODS mají jiný názor, předložili novelu, která má zajistit to, co nejen lidovci, ale i další opoziční strany prosazují.

(ku)