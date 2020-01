Ilustrační FOTO - Pixabay

Pohřeb Solejmáního odložen, tragédie při tryzně

Při tryzně za zabitého generála Kásema Solejmáního v jeho rodném Kermánu na jihovýchodě Íránu dav ušlapal 50 lidí a 213 lidí bylo zraněno, několik z nich je nadále ve vážném stavu. Pohřeb byl proto odložen, ale nové datum oznámeno nebylo.

V pondělí, kdy Íránci uctili v metropoli Teheránu památku generála usmrceného Američany, podle agentury AP vyšel do ulic více než milion lidí. Agentura AFP odhadla, že počet lidí v ulicích Kermánu se zdál být přibližně stejný.

Procesí, jehož účastníci nesli rakev, mělo vyvrcholit pohřbením generálových pozůstatků. Íránští představitelé ale oznámili, že pohřební rituál byl kvůli příliš mohutnému davu odložen.

Rakev se Solejmáním a s další obětí pátečního útoku, generálem Hosejnem Púrdžafarím, dorazila na kermánské letiště ráno. V minulých dnech se konaly masové pohřební průvody v Ahvázu, Mašhadu, Teheránu a Komu a ještě dříve v iráckém Bagdádu, Karbale a Nadžafu.

Záznam událostí v Kermánu se objevil na videích sdílených na internetu. Byla na nich podle AP vidět bezvládná těla v ulicích, zatímco lidé křičeli a snažili se zraněným pomoci.

Velitel elitních íránských jednotek Solejmání zahynul při zbabělém nelegálním pátečním útoku amerického bezpilotního letounu poblíž irácké metropole Bagdádu. V době, kdy Solejmání přiletěl do Iráku dojednat mírová vyjednávání se Saúdy. Útok nařízený kontroverzním prezidentem USA Donaldem Trumpem vyvolal rozhořčení v regionu. Teherán pohrozil odvetou.

Amerika je velký satan

Z Íránu zpět do Iráku byly mezitím převezeny pozůstatky člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise, který byl zabit při stejném útoku jako Solejmání. Tisíce truchlících na smutečním průvodu za Muhandise, oděných v černém, skandovaly »Amerika je velký satan«. Muhandisovy pozůstatky z rodné Basry poputují do posvátného města Nadžaf. V centru Basry přišly na smuteční průvod tisíce lidí. Mnozí nesli vlajky proíránské skupiny Katáib Hizballáh, kterou Muhandis založil.

13 možností odvety na teroristech

Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Šamchání oznámil, že Írán zvažuje 13 možností odvety, blíže je ale z logických důvodů novinářům neupřesnil. Zdůraznil však, že Teherán má podrobné informace o amerických základnách a o počtu amerických vojáků v regionu, a naznačil, že Írán hodlá Američany poslat domů v rakvích, pokud neodejdou po svých. Ráno íránský parlament schválil novelu zákona označující americké ozbrojené síly a Pentagon za teroristy. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavíd Zaríf v rozhovoru, který odvysílala americká televize CNN, uvedl, že zabití Solejmáního bylo aktem státního terorismu a reakce Íránu bude tomu úměrná. Zaríf také oznámil, že mu USA odmítly vydat vízum na zítřejší jednání OSN v New Yorku, což je podle mnoha expertů ze strany USA další porušení mezinárodních dohod! Už vloni byl Zarífovi přísně omezen pohyb v New Yorku, tentokrát je mu právo reprezentovat svou zemi upíráno zcela. Úmluva z roku 1947 přitom zavazuje Spojené státy ke vpuštění do země všech státních představitelů, kteří pracovně míří do sídla OSN v New Yorku. Zaríf podle serveru Foreign Policy (FP) o vízum požádal již před několika týdny. Íránská vláda očekávala vyjádření k Zarífově vízu v pondělí, nicméně podle zdrojů FP zavolal činitel z Trumpovy administrativy generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a sdělil mu, že USA íránského ministra zahraničí do země nevpustí…

Klauni

Zaríf v pondělí doporučil Trumpovi, aby přestal naslouchat svým poradcům pro Blízký východ, a napsal také, že začal konec zhoubné americké přítomnosti v západní Asii. Na amerického prezidenta se tak ministr obrátil na Trumpově oblíbené sociální síti hned několika tweety. »Viděl jste NĚKDY ve svém životě takové moře lidí?« stálo v jednom z nich nad leteckými snímky teheránských ulic zaplněných davy truchlících Íránců. »Stále chcete poslouchat ty klauny, kteří vám dávají rady k našemu regionu? Pořád si představujete, že dokážete zlomit vůli tohoto úžasného národa a jeho lidu?« napsal dále Zaríf. Toho naopak pozval na páteční zasedání minisrů zahraničí EU do Bruselu šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Zaríf studoval v USA a pomohl vyjednat dohodu o íránském jaderném programu, kterou v roce 2018 Trump vypověděl, a vyvolal tak nové napětí ve vztazích k Íránu. Náměstek íránského ministra zahraničí Abbás Arakčí poznamenal, že Írán navzdory svému nedělnímu oznámení, že už se necítí být vázán jadernou dohodou z roku 2015, hodlá úmluvu v případě zrušení protiíránských sankcí dodržovat.

Stahují vojáky

Německo v reakci na bezpečnostní situaci stáhlo část svých vojáků z Iráku a přesunulo je do Jordánska a Kuvajtu. Spolková republika měla v Iráku dosud kolem 150 vojáků. Německo už v pondělí na rozdíl od USA a jejich satelitů (včetně ČR) dalo najevo, že své vojáky v Iráku nenechá proti vůli tamní vlády. Irácký parlament totiž v neděli schválil usnesení, v němž vyzval vládu, aby ukončila přítomnost cizích vojáků v zemi.

Podobně jako Německo zatím na zabití Solejmáního reagovalo podle ČTK i Slovensko. To dočasně přesunulo mimo Irák sedm svých vojáků, kteří tam působili v rámci výcvikové mise NATO, oznámil úřad slovenské vlády. Stahovat budou i Chorvaté, připraveni k tomu jsou Britové. NATO hodlá přesunout část svého personálu. Naopak Francie deklarovala, že zatím nemá v plánu svůj kontingent v Iráku redukovat.

Zapomenutý impeachment?

Zavraždění Solejmáního přehlušilo na americké politické scéně rozruch kolem ústavní žaloby na Trumpa, která má zanedlouho vyvrcholit soudním projednáváním v Senátu. Americká média se shodovala, že členové Kongresu jsou postaveni před nečekaný problém: musejí svou pozornost rozdělit mezi dvě dramata, přičemž obě mohou otřást celou zemí. V každém případě i z tohoto důvodu se úkladná likvidace Solejmáního mohla Trumpovi a jeho ministru zahraničí Pompeovi hodit…

