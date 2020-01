Španělsko levicovou vládu mít bude

Španělští poslanci včera velmi těsnou většinou vyslovili důvěru šéfovi socialistů Pedro Sánchezovi pro sestavení vlády, která bude prvním koaličním kabinetem ve více než čtyřicetileté novodobé historii Španělska. Informoval o tom deník El País.

Skončí tím také zhruba osmiměsíční funkční období úřadující vlády, kterou vedl též Sánchez. K získání důvěry mu včera stačila prostá většina, v 1. kole v neděli, kdy potřeboval absolutní většinu, důvěru nezískal.

Sedmačtyřicetiletého bývalého basketbalistu Sáncheze podpořilo včera 167 ze 350 členů Kongresu poslanců, 165 bylo proti a 18 se zdrželo hlasování. Pro bylo všech 120 socialistických poslanců, 35 zástupců autentického levicového bloku v čele s formací Unidas Podemos, která bude v koaliční vládě, a poslanci menších regionálních stran, včetně Baskické národní strany (PNV).

Pedro Sánchez. FOTO - wikipedia commons

Proti hlasovali podle ČTK mj. pravicoví lidovci (88 poslanců), krajně pravicová strana Vox (52), Ciudadanos (10) a katalánští separatisté ze dvou stran.

Sánchez by měl zřejmě složit přísahu u krále už dnes a na pátek plánuje první zasedání nové vlády, v níž bude jedním z místopředsedů lídr Unidas Podemos Pablo Iglesias. Prvním úkolem vlády bude co nejdříve vyjednat v parlamentu podporu pro rozpočet na letošní rok. Do 15 dnů od svého ustavení by měla také vláda zahájit dialog s katalánským vedením.

Vzhledem k velmi těsnému výsledku někteří analytici odhadují, že trvání nové vlády nevydrží celé volební období. Podle deníku El País dostal včera Sánchez nejtěsnější důvěru v povolebním hlasování o důvěře vládě.

Nervozitu před hlasováním dokazuje i pokyn vedení socialistické strany svým poslancům, aby noc na včerejšek strávili v Madridu, a nikdo tak nezmeškal hlasování kvůli případným dopravním komplikacím.

Před hlasováním rostl tlak nejen na poslance jeho strany, ale i na další poslance - aby porušili stranickou disciplínu a hlasovali proti Sánchezovi. Například zástupce regionální strany z provincie Teruel Tomás Guitarte dostal 8800 e-mailů, z nichž některé ho kvůli podpoře Sáncheze v nedělním 1. kole hlasování označují za zrádce Španělska.

»(Strana) Teruel Existe odsuzuje a odmítá antidemokratický nátlak. Útočí na nás a nemají ani tušení o situaci v naší provincii,« citoval včera deník El País z prohlášení strany, která vznikla v roce 1999 a letos se poprvé dostala do Kongresu poslanců. Jejím cílem je mj. pomoci řešit problémy vylidňujícího se španělského venkova.

Guitarte, který je jediným poslancem strany Teruel Existe (Teruel existuje) v dolní komoře parlamentu, se kvůli nátlaku na změnu svého postoje obával i o svoji bezpečnost.

Šéfka parlamentu Meritxell Batetová měla v neděli velké problémy vášně poslanců uklidnit. Ultrapravicové poslance Voxu přerušující projev baskické levicové poslankyně mírnila mj. s tím, že ve Španělsku je demokracie a svoboda slova a že země se nebude v tomto smyslu vracet k poměrům za frankistické diktatury, jež skončila v roce 1975.

(rj)