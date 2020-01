Petra Kvitová začala nový tenisový rok vítězně. FOTO - archiv

Vítězný veletoč Kvitové

Petra Kvitová otočila na úvod tenisové sezony zápas prvního kola v Brisbane s Anastasií Pavljučenkovovou a Rusku porazila 2:6, 6:1, 6:0. Po postupu z kvalifikace neuspěla Marie Bouzková. Kristýna Plíšková se postarala v Šen-čenu o překvapení, když porazila 6:4, 6:4 nasazenou dvojku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Serena Williamsová se po čtyřech měsících pauzy vrátila vítězně, v Aucklandu porazila 6:3, 6:2 Italku Camilu Giorgiovou.

Devětadvacetileté Kvitové se vstup do dvanáctého vzájemného duelu proti o rok mladší Pavljučenkovové nevydařil. V prvním setu ztratila i vinou čtyř dvojchyb třikrát podání a prohrála ho za 50 minut. V úvodním gamu druhého setu ještě musela dvojnásobná wimbledonská vítězka odvracet dva brejkboly, ale servis uhájila a získala zápas pod kontrolu.

Světová sedmička a pátá nasazená Kvitová vyhrála dvanáct z posledních třinácti gamů a Pavljučenkovovou zdolala poosmé v kariéře. V utkání si připsala 25 vítězných úderů a jen šest nevynucených chyb, díky pěti esům přispěje podle svého slibu částkou 750 australských dolarů (11.600 korun) obětem ničivých požárů v této zemi.

»Jsem ráda, že jsem do nového roku vstoupila vítězně. Po pár měsících, kdy nehrajete zápasy, je to vždycky trochu divné, proto ten první set nebyl nic moc. Ale zůstala jsem pozitivní, vrátila se do výměn a nakonec vyhrála,« uvedla Kvitová.

S Pavljučenkovovou se dobře zná nejen ze zápasů. »Ještě než byl turnaj rozlosován, tak jsme spolu trénovaly a prohrála jsem. Takže jsem si pak říkala, že to není žádná sláva. Ale naštěstí jsem dnes po prvním setu začala hrát lépe« řekla česká tenistka s úsměvem na kurtu.

V druhém kole se Kvitová, jež se v roce 2011 nadechla titulem v Brisbane ke své přelomové sezoně, střetne s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou. Jednadvacetiletá hráčka z druhé stovky žebříčku porazila po postupu z kvalifikace v prvním kole překvapivě Američanku Sloane Stephensovou.

»Viděla jsem ji v šatně, takže už vím, jak vypadá, ale to je všechno. Jsem si jistá, že můj kouč zjistí, jak hraje a co na ni bude platit. Nakonec tak jako tak já budu muset hrát svou hru,« uvedla Kvitová, jež se může ve čtvrtfinále utkat se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.

Jednadvacetiletá Bouzková hrála v Brisbane čtvrtý zápas ve čtyřech dnech a se světovou třináctkou Keysovou vypadla za 68 minut. Šedesátá hráčka žebříčku využila jediný ze svých dvou brejkbolů za stavu 1:5 v druhém setu, kdy už bylo na zvrat pozdě.

Vstup do turnaje ještě čeká druhou nasazenou Karolínu Plíškovou, jež měla stejně jako domácí jednička Bartyová v prvním kole volno.

Návrat po delší pauze nevyšel bývalé světové jedničce Marii Šarapovové. Ruská tenistka, jež kvůli problémům s ramenem odehrála loni jen 15 zápasů a naposledy se představila v srpnu na US Open, podlehla 6:3, 1:6, 6:7 americké kvalifikantce Jennifer Bradyové.

Kristýna Plíšková se postarala v druhém kole na turnaji v Šen-čenu o překvapení. Česká tenistka v Číně porazila 6:4, 6:4 nasazenou dvojku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále.

Sedmadvacetiletá Plíšková se mohla v utkání proti světové jedenáctce stejně jako v prvním kole opřít o servis. Po prvním podání vyhrála 86 procent výměn a nastřílela 15 es oproti šesti soupeřčiným. Navíc Sabalenkové odvrátila všech jedenáct brejkových příležitostí, z toho devět v druhém setu, zatímco sama vzala favoritce v každé sadě servis jednou.

»Ona hraje hodně rychle, takže jsem musela být připravena od první výměny. Servis mi fungoval, což je vždycky důležité. Už jsem tu byla ve čtvrtfinále před dvěma lety, takže mám radost, že jsem to dokázala znovu, a uvidíme, jestli dojdu dál,« uvedla Plíšková.

Po vítězství v prvním vzájemném duelu nad Sabalenkovou si 66. hráčka žebříčku a dvojče světové dvojky Karolíny Plíškové zahraje ve čtvrtfinále proti třiatřicetileté Ukrajince Kateryně Bondarenkové, jež figuruje až na 1168. místě pořadí WTA.

Další překvapení v Šen-čenu způsobila Ruska Anna Blinkovová, která už v prvním kole porazila 3:6, 6:3, 6:3 turnajovou jedničku Belindu Bencicovou ze Švýcarska. Osmapadesátá hráčka žebříčku si tak připsala první vítězství nad tenistkou z elitní světové desítky.

Americká tenistka Serena Williamsová v prvním utkání dvouhry po čtyřech měsících porazila na turnaji v Aucklandu 6:3, 6:2 Italku Camilu Giorgiovou. Třiadvacetinásobná grandslamová vítězka naposledy hrála na loňském US Open, kde začátkem září podlehla ve finále Kanaďance Biance Andreescuové.

Osmatřicetiletá Williamsová měla zápas pod kontrolou a bez problémů na Novém Zélandu potvrdila pozici nejvýše nasazené hráčky. O deset let mladší Italce, jež se do hlavní soutěže dostala jako "lucky loser" z kvalifikace, nasázela osm es a vyhrála za 68 minut.

Williamsová si tentokrát poradila i s nepříjemným větrem, jenž jí turnaj znechutil při předchozím startu v roce 2017. Tehdy vypadla v 2. kole s krajankou Madison Brengleovou, kvůli povětrnostním podmínkám označila Auckland za nejhorší místo, na němž kdy hrála, a tvrdila, že už se tam nikdy nevrátí.

Při vzpomínce na své tehdejší výroky se Williamsová jen smála a přičetla je rané fázi těhotenství. »Teď mi to přijde úplně neskutečné a bláznivé. Vzpomínám na to, jak jsem se cítila špatně v prvním trimestru těhotenství,« uvedla Williamsová, jež navzdory nevydařené přípravě v Aucklandu vyhrála následné Australian Open a poté na rok přerušila kariéru kvůli těhotenství a porodu dcery Alexis Olympie.

Svůj debut ve dvouhře zvládla v Aucklandu i deblová parťačka Williamsové Caroline Wozniacká z Dánska. Dvojnásobná finalistka turnaje, jež po Australian Open ukončí kariéru, v prvním kole deklasovala 6:1, 6:0 domácí hráčku z druhé stovky žebříčku Paige Houriganovou.

Brisbane

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (5) - Pavljučenkovová (Rus.) 2:6, 6:1, 6:0, Keysová (8-USA) - Bouzková 6:3, 6:2, Ósakaová (3-Jap.) - Sakkariová (Řec.) 6:2, 6:7 (4:7), 6:3, Bertensová (6-Niz.) - Jastremská (Ukr.) 6:4, 1:6, 6:3, Kontaveitová (Est.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:4, 6:1, Samsonovová (Rus.) - Stephensová (USA) 6:4, 2:6, 6:3, Putincevová (Kaz.) - Vekičová (Chorv.) 6:3, 3:6, 7:5, Bradyová (USA) - Šarapovová (Rus.) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - 1. kolo:

Juraková, Rosolská (Chorv./Pol.) - Peschkeová, Schuursová (4-Niz.) 6:4, 6:3.

Dauhá

Dvouhra - 1. kolo:

Djere (5-Srb.) - Sonego (It.) 6:1, 3:6, 6:2, Fucsovics (Maď.) - Tiafoe (8-USA) 6:4, 4:6, 6:4, Ilkel (Tur.) - Berankis (Lit.) 6:2, 4:6, 6:2, Kukuškin (Kaz.) - Džazírí (Tun.) 6:0, 6:3, Herbert (Fr.) - Cecchinato (It.) 6:3, 6:4.

2. kolo:

Wawrinka (1-Švýc.) - Chardy (Fr.) 6:3, 6:4, Bedene (Slovin.) - Bublik (Kaz.) 6:3, 7:5.

Šen-čen

Dvouhra - 1. kolo:

Blinkovová (Rus.) - Bencicová (1-Švýc.) 3:6, 6:3, 6:3, Dijasová (Kaz.) - Tuan Jing-jing (Čína) 6:3, 6:4.

2. kolo:

Kristýna Plíšková - Sabalenková (2-Běl.) 6:4, 6:4, Mertensová (3-Belg.) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 6:3, Rybakinová (7-Kaz.) - Wang Ja-fan (Čína) 6:3, 6:4, Bondarenková (Ukr.) - Čang Šuaj (Čína) 7:6 (10:8), 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Jakupovičová, Olaruová (Slovin./Rum.) - Beguová (Rum.), Kristýna Plíšková 3:6, 7:6 (7:3), 11:9.

Čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (2) - Listerová, Santamariaová (Švéd./USA) 6:0, 6:2.

Auckland

Dvouhra - 1. kolo:

S. Williamsová (1-USA) - Giorgiová (It.) 6:3, 6:2, Martičová (2-Chorv.) - Arconadaová (USA) 5:7, 6:4, 6:4, Anisimovová (3-USA) - Kozlovová (Ukr.) 6:3, 6:4, Wozniacká (5-Dán.) - Houriganová (N. Zél.) 6:1, 6:0, Davisová - Lepchenková (obě USA) 7:6 (9:7), 6:2, Cornetová (Fr.) - Bonaventureová (Bel.) 4:6, 7:5, 6:3, Siegemundová (Něm.) - McNallyová (USA) 6:2, 6:2, McHaleová - Liová (obě USA) 7:5, 6:2, Görgesová (Něm.) - Minnenová (Belg.) 6:1, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - 1. kolo:

Gauffová, McNallyová (USA) - Arruabarrenaová (Šp.), Voráčová (2) 6:1, 7:6 (7:3).

(red)