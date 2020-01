Ilustrační FOTO - Pixabay

Smrt Solejmáního českým firmám neprospěje

Napjaté vztahy mezi USA a Íránem mohou českým firmám způsobit problém udržet se na íránském trhu. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin. Přes nynější nepříznivé podmínky, kdy se podle Martina nedá v krátkodobém horizontu očekávat zlepšení, by české společnosti neměly Íránopouštět.

Spojené státy na příkaz prezidenta Donalda Trumpa minulý pátek zavraždily raketou z dálkově ovládaného dronu u letiště v irácké metropoli Bagdádu velitele elitních íránských jednotek generála Kásema Solejmáního.

»Ze situace budou pravděpodobně na úkor evropských firem těžit ty mimoevropské, zejména čínské a případně ruské,« uvedl Martin. Podle arabisty a předsedy Zahraniční sekce Hospodářské komory Ilji Mazánka je nepochybné, že vystoupení USA z jaderné úmluvy s Íránem a další vývoj situace bude mít negativní vliv na obchodně-ekonomické aktivity českých firem na íránskému trhu.

Kvůli sankcím a geopolitické situaci je podle mluvčího společnosti Tatra Trucks Andreje Čírtka působení této firmy v Íránu nemožné. Dříve zde jednala o dodávce vozidel. »V současné době Tatra Trucks ani jiná společnost skupiny CSG obchodní jednání s íránskými partnery nevede. Stejně jako jiné firmy doufáme, že bezpečnostní situace v regionu se v budoucnu stabilizuje, vztahy s Íránem se zlepší a bude možné na tomto trhu standardně působit,« doplnil.

Strojírny Šmeral Brno se při obchodování s Íránem setkaly i s další komplikací. »Pro Írán je typické, že si za dobu sankcí naučili většinu věcí vyrobit sami, takže větší nákup za zahraničí hodně zvažují,« uvedl generální ředitel společnosti Jiří Zoufalý.

Český vývoz do Íránu za leden až říjen loňského roku činil podle Českého statistického úřadu zhruba 566 milionů korun, za celý rok 2018 to bylo více než 1,5 miliardy Kč. Mezi lety 2015 až 2018 export do Íránů podle ČSÚ rostl. Nejvýše byl v roce 2017, kdy činil zhruba 1,8 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější vývozní artikly předloni patřily pulty, panely či skříně k řízení nebo rozvodu elektřiny, skleněné zboží nebo elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů.

(ici)