Ilustrační FOTO - Haló noviny

Haftar dobyl Syrtu

Jednotky Libyjské národní armády (LNA) polního maršála Chalífy Haftara dnes převzaly kontrolu nad přímořským městem Syrta. To dosud ovládaly síly mezinárodně uznávané vlády premiéra Faíze Sarrádže, která sídlí v metropoli Tripolis.

»Vrchní velitel se rozhodl k dobře naplánovanému a preventivnímu zásahu a během tří hodin jsme pronikli až do srdce Syrty,« řekl o útoku mluvčí Haftarových jednotek a dodal, že Syrta tím byla zcela očištěna od »teroristických skupin«.

Převzetí kontroly nad městem podle agentury Reuters předznamenalo bombardování, LNA před dobytím centra obsadila i leteckou základnu. Podle mluvčího se jednalo o »rychlou a náhlou operaci«.

Libyi sužuje konflikt různých frakcí už několik let. Haftarovy jednotky, které ovládají východ země, minulý rok v dubnu zahájily ofenzívu na Tripolis a tamní vládu. Při střetech mezi oběma o moc soupeřícími vládami byly zabity a zraněny stovky civilistů. Zatímco Haftara podporují Egypt, Jordánsko či Spojené arabské emiráty a patrně i Rusko, Sárradžovu vládu, kterou uznala OSN, podpořilo mimo jiné i Turecko.

Chalífa Haftar. FOTO - wikipedia commons

Syrta je podle agentury Reuters pro LNA důležitým strategickým bodem. Město leží uprostřed libyjského středomořského pobřeží a vládní jednotky ho ovládaly od prosince 2016, kdy z něj za pomocí amerických sil vyhnaly příslušníky teroristické organizace Islámský stát (IS).

Dorazili Turci

Ve stejný den se začaly přemisťovat do Libye jednotky turecké armády s Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Prezident to uvedl rozhovoru se zpravodajskou televizí CNN Turk s tím, že Turecko do Libye posílá také vysoce postavené vojenské důstojníky. Mezinárodně uznávaná libyjská vláda premiéra Faíze Sarrádže o vyslání vojáků požádala. Už v listopadu podepsala Ankara s libyjskou vládou dohodu o vojenské spolupráci. První turečtí vojáci dorazili do Libye v úterý.

Podle Erdogana mají turečtí vojáci do Libye spolupracovat s libyjskými vojáky a pomáhat s upevňováním stability. Konkrétní počty ale nyní Edrogan neuvedl. Zákon umožňující vyslání vojáků do Libye na pomoc tamní vládě schválil turecký parlament minulý čtvrtek.

V listopadu se Turecko s Libyí domluvilo také na vymezení ekonomických zón ve Středozemním moři. Ve sporu o námořní hranice jde zejména o ekonomické zájmy a o právo na případnou těžbu nerostných surovin.

(čtk)