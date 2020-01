Důrazný protest je nezbytný!

Usnesení »o evropské paměti«, které Evropský parlament schválil jako doporučení pro své členské státy, se stalo vděčným nástrojem SPD, jehož prostřednictvím útočí na europoslankyni za KSČM, právě proto a tím spíš, že je jedinou českou europoslankyni, která hlasovala proti tomuto usnesení. Spolu s ní hlasovalo proti i 65 dalších europoslanců napříč různými frakcemi. Důvodů, proč toto usnesení odmítnout, jsou desítky. Od naprostého ignorování zrady západních spojenců vedoucí k mnichovské dohodě, přes lživou manipulaci o rozpoutání druhé světové války přičiněním Sovětského svazu až po navrhované intervence do správy kulturního dědictví a učebních osnov v zájmu současné politické moci.

Kateřina Konečná své důvody vysvětlila a jsou racionální, ať už na ní Ivan David v sebeobraně kydá jakoukoliv špínu. Ráda bych ale uvedla překlad části vysvětlení hlasování lotyšské europoslankyně Tatjany Ždanokové (Verts/ALE), zveřejněný na stránkách Evropské unie: »Pane předsedající, hlasovala jsem proti usnesení jako celku, i když s některými odstavci souhlasím. Jsem proti přirovnávání nacismu ke komunismu. Jsem proti primitivnímu přístupu k dějinám druhé světové války, které toto usnesení prokázalo. Kde je Mnichov? Zapomenutý. Kde jsou bilaterální dohody uzavřené před 23. srpnem 1939?«

S některými odstavci se skutečně dá souhlasit, jiné jsou ale tak plytké a relativizující, že by se za ně mohl člověk postavit pouze při absolutní neznalosti dějin nebo zcela účelově. Usnesení o Evropské paměti nemá sice právní závaznost pro členské státy, ovšem důrazný protest proti jeho samotné existenci je nezbytný. Fakt, že se na tématu chce SPD opět přiživit a vtahuje KSČM do stoky svých manipulací, je sice tragikomický, ale nesmí to znamenat, že polevíme v našem úsilí toto evropské usnesení kategoricky odmítnout a pomoci tak uchovat historickou pravdu.

Petra PROKŠANOVÁ, předsedkyně Komise mládeže KSČM