Kdo vše musí ještě zemřít, aby se svět vzedmul?

Ano společenské procesy se tak akcelerovaly, že to, co se stalo dříve za pět až deset let, to se dnes odehraje za pět až deset měsíců. A to jsme nejen na začátku tohoto roku, ale i u dynamických a též nebezpečných společensko-politických procesů.

Útok na Írán je opravdu pravá ukázka politiky USA. Mají plná ústa demokracie a lidských práv. Strkají nos do věcí, po kterých jim vůbec nic není. Jednají neustále jen ve vlastním mocenském zájmu. Operují na cizím území jako na svém. Nikoho se neptají, nežádají, prostě vyšlou bezpilotní letoun s řízenými raketami a zabíjí nejvyššího představitele země, vůbec jim nevadí ohrožovat nejen tamní obyvatele, ale i své vojáky. Vůbec nemají zábrany rozpoutat válku a zatáhnout do ní jiné země. Protože, jestli si dobře pamatuji, plukovník Jiří Bureš, předseda hnutí Vojáci proti válce v jednom ze svých rozhovorů řekl, že USA jako nejvyšší představitel NATO má ve své koncepci deklarováno, že veškeré vojenské akce budou probíhat pod rouškou obrany.

Co by vysvětlovalo stanovisko prezidenta Donalda Trumpa, že íránský představitel chystal útok na USA. Kdyby tomu tak bylo, tak nevyčerpali veškeré politické a diplomatické kroky, které se v těchto případech dělají standartně. Takže se tomu jednoduše věřit nedá.

Putin vyjádřil soustrast Íráncům, ale jinak nijak dál věci nekomentuje a řeší svůj naplánovaný program.

Čínská lidová republika reaguje podobně. Takže vzhledem k tomu, že Írán včera bombardoval pravděpodobně vyklizenou americkou základnu a zaplať pánbů, nebyli žádní mrtví. Domnívám se, že jde o navození takové situace, kdy USA budou muset ve výsledku vyklidit a stáhnout svoje vojska z většiny tamních základen. Smutné ovšem je, že proto, aby mohla být stažena vojska domů, musí Donald Trump překročit a porušit mezinárodní právo, a hlavně vzít lidský život. Kdo vše musí ještě zemřít, aby se svět vzedmul a Američané se stáhli.

Roman BLAŠKO