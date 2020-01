Ilustrační FOTO - Haló noviny

Daňový řád možná poslanci jen drobně upraví

Lhůta pro vracení odpočtu daně z přidané hodnoty se zřejmě prodlouží o polovinu na 45 dnů. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) neprosadil při jednání sněmovního rozpočtového výboru o vládní novele daňového řádu úpravu, která by zachovala nynějších 30 dnů.

Návrh na prodloužení lhůty pro vracení odpočtu DPH v rozpravě kritizovali opoziční poslanci. A Komora daňových poradců upozornila, že toto prodloužení by postihlo plošně především ty plátce, kteří vykazují nadměrné odpočty systémově, například exportéry nebo stavební firmy.

»Stát si chce nechat o 15 dní déle peníze podnikatelů, všech platů DPH. V éře digitalizace tomu nerozumím,« zdůraznil předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek s dovětkem, že to považuje za nefér. »Ve finále ten návrh slouží jako jedno z největších navýšení příjmů státního rozpočtu na příští rok,« tvrdí Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Podle něj a také Jana Skopečka (ODS) jde o kontokorent vlády na účet firem.

Problém s prodloužením lhůty má však třeba i Václav Votava (ČSSD), podle kterého jde proti podpoře podnikání. Nyní představuje lhůta 30 dní, nově má být o 15 dní delší. Důvodem je podle vlády to, aby finanční úřady měly víc času na kontrolní postupy. »Argument, že to nestíhají, by byl možný, pokud by nebyl plošný,« zhodnotil lapidárně situaci pro Haló noviny poslanec Jiří Dolejš (KSČM).



Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný plátce DPH nakoupil. Pokud bude mít úřad pochybnosti o nároku na vrácení nadměrného odpočtu, bude smět zadržet pouze spornou část. Nespornou část podnikateli vrátí. Vláda v návrhu státního rozpočtu na letošní rok uvádí, že toto opatření bude mít v příštím roce jednorázový vliv na státní rozpočet v rozsahu 16,2 mld., protože vratky za prosinec 2020 se budou vracet až v lednu 2021.

Vostrá: Návrh je akceptovatelný

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) konstatovala pro náš list, že »návrh na dalších 15 dní je akceptovatelný už jen proto, že správce daně si vyžádá - pokud je tam nějaký nesoulad – nejdříve doložení té věci, a není-li doložena, teprve pak začíná kontrola.« Nicméně souhlasí s tím, že druhotný efekt daného kroku je jednorázový příjem státního rozpočtu. »Pak se cash flow rozběhne naprosto stejným stylem,« dodala.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že prodloužená lhůta bude ve prospěch daňových subjektů. »Získá se čas na prověření nesporné částky,« řekla. Na výtky reagovala slovy, že účelem novely rozhodně není získat peníze do veřejných rozpočtů. To označila za »vedlejší produkt«.

Novela daňového řádu obsahuje novely osmi daňových zákonů, ve kterých přináší přibližně 130 novinek. Cílem vládní předlohy je dále podpora elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů a revize sankčního systému.

Ferjenčík ve výboru naopak uspěl s pozměňovacím návrhem, jenž zachovává pětidenní toleranční dobu, po kterou nevzniká pokuta za opožděné podání daňového přiznání. »Pětidenní tolerance podání daňového přiznání plus i zaplacení daně je v tuto chvíli namístě. Tím, že se zavedlo kontrolní hlášení, se může stát, že některé doklady nepřijdou včas, a pak jsou do pěti dnů možné opravy. V rozpočtovém výboru jsme podpořili, aby pět dní zůstalo, a předpokládám, že ve druhém čtení dojdeme k nějakému kompromisnímu návrhu s ministerstvem financí. Proto jsme to podpořili,« uvedla Vostrá.

»Pětidenní lhůtu sice rušíme, ale je to za výhodnějších podmínek pro malé podnikatele. Když vrátíme do hry oněch pět dní, děláme to ve prospěch těch velkých,« poznamenala k tomu ministryně Schillerová s tím, že je však otevřena diskusi.

Změna DIČ bude možná, ne však povinná

Podnikatelé si budou moci požádat o změnu daňového identifikačního čísla (DIČ) tak, aby neobsahovalo rodné číslo. Výbor nepodpořil požadavek Tomáše Martínka (Piráti), aby nově přidělovaná DIČ neobsahovala rodné číslo automaticky.

Dále novela umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku podle materiálu nebude ochromena činnost firmy proto, že by neměla přístup ke svým penězům. O jeden měsíc se má prodloužit lhůta pro podání daňového přiznání, pokud ho poplatník podá elektronicky. Snižují se některé sankce za porušení daňových povinností.

Ministerstvo financí uvádí, že zákonná podoba on-line finančního úřadu neboli portálu MOJE daně spočívá v rozšíření již existující daňové informační schránky, kterou nyní využívá jen malá část poplatníků. Systém bude podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé budou mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Ministryně Alena Schillerová označuje projekt MOJE daně za vlajkovou loď ministerstva financí.

