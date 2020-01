Ilustrační FOTO - Haló noviny

Automatická valorizace plateb je nutná

Návrh poslanců KSČM na zavedení pravidelné a automatické valorizace plateb za státní pojištěnce nezískal včera podporu sněmovního výboru pro zdravotnictví. Jeho členové většinou hlasů doporučili předlohu zamítnout.

Proti návrhu na zamítnutí, který podala členka vládního hnutí ANO Andrea Brzobohatá, hlasovalo pouze pět členů zdravotního výboru. Ke komunistické poslankyni Haně Aulické Jírovcové, která je předkladatelkou novely, se přidali dva zástupci Pirátů a stejný počet poslanců hnutí SPD.

Aulická našemu listu po hlasování řekla, že závěr výboru pro ni nebyl překvapením. »Očekávala jsem, že výbor rozhodne tímto způsobem, protože diskuse se zástupci hnutí ANO o tom, jestli podpoří náš návrh na plénu Poslanecké sněmovny, nás ještě jen čeká,« uvedla. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) podle ní neustále poukazuje na dopad, který by mělo přijetí novely na státní rozpočet. »S tímto nesouhlasíme, jsme přesvědčeni, že námi navržena změna je opravdu nutná, proto budeme dále jednat jak s ministryní Schillerovou tak s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o tom, že by ve třetím čtení i přesto, jak rozhodl výbor pro zdravotnictví, náš návrh byl podpořen,« dodala Aulická.

Ostřejší slova volila stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková, která se jednání výboru také zúčastnila. »Projednávání návrhu KSČM mě velmi překvapilo, protože to vypadalo, jako kdyby poslanci nevěděli o čem hlasují, jako kdyby nevěděli, že je potřeba nastolit pravidelný příjem z veřejných finančních prostředků do systému zdravotnictví i po roce 2020 tak, aby bylo možné financovat kvalitní a potřebnou zdravotní péči pro občany,« řekla Haló novinám. Rovněž ona věří, že KSČM se do třetího čtení podaří přesvědčit jak hnutí ANO, tak i ČSSD a další poslance a získat pro tento návrh podporu. »Všichni by si měli uvědomit, že pokud nebude schváleno pravidelné automatické navyšování ze zákona, tak opět spadne režim platby za státní pojištěnce do odpovědnosti pouze vlády,« uvedla. Připomněla období, kdy vládly pravicové strany, které platbu za státní pojištěnce z vlastní vůle zmrazily a umožnily tak, aby nebylo dostatek finančních prostředků v systému zdravotnictví. »Víme, že tím pravice chtěla otevřít cestu k navyšování poplatků, doplatků a přímých plateb ve zdravotnictví, což by v podstatě mohlo vést k tomu, že by zdravotní péče nebyla pro všechny pacienty ale jenom pro ty, kteří by měli peníze,« varovala Marková.

Narovnat současnou praxi

Podle komunistické novely o pojistném na veřejné zdravotní pojištění by se platby za státní pojištěnce pro každý rok vypočítávaly ze čtvrtiny průměrného platu za druhé čtvrtletí roku předchozího. Automatické změny plateb státu za děti, důchodce, nezaměstnané nebo vězně do systému veřejného zdravotního pojištění by podle Aulické přinesly průhledný a předvídatelný vývoj výše pojistného. Nynější stav, kdy se výše plateb upravuje nařízením vlády s účinností vždy k 1. lednu následujícího roku, podle ní dlouhodobě vnáší do systému veřejného zdravotního pojištění zásadní prvek nestability. Změny vyměřovacího základu podléhají aktuálním tlakům, stavu i rozložení politických sil. Zároveň podle ní dochází k paradoxní situaci, kdy sice výši vyměřovacího základu pro státní pojištěnce stanoví zákon, ale pro její aktuální výši je třeba sledovat nařízení vlády – tedy text nižší právní síly. Předloha KSČM je tak podle ní především systémovou změnou, která má vytvořit automatický výpočet a platbu zdravotního pojištění za státní pojištěnce a narovnat tak současnou praxi.

Výpočet pojistného za státní pojištěnce se měnil už několikrát. Mezi roky 1993 a 1998 se odvíjel od minimální mzdy. Do roku 2003 byla částka pevně stanovená zákonem, poté ji tři roky upravovala nařízením vláda, další tři bylo automaticky vázáno na vývoj průměrné mzdy. V době ekonomické krize byl růst platby zastaven, potom se opět měnil nařízením kabinetu.

