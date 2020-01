Ilustrační FOTO - Haló noviny

Bez boje Škoda Auto lidem nepřidá

Odbory automobilky Škoda Auto se chystají na kolektivní vyjednávání o růstu mezd. Nyní pracují na analýzách hospodaření firmy, ale i vývoje ekonomiky a automobilových trhů.

Sledují také situaci v ostatních automobilových firmách v České republice, na základě výsledků určí minimální růst mezd, kterého chtějí při vyjednávání dosáhnout. Platnost mzdové dohody vyprší 31. března, uvedl týdeník Škodovácký odborář. Kolektivní vyjednávání o mzdách by mělo začít koncem ledna. Škodovácké odbory se chtějí inspirovat situací například v nošovickém Hyundai, kolínské TPCA, ale i v Continentalu, který dodává do aut součástky. »Díváme se také na faktory typu vývoj zaměstnanosti či inflace,« řekl odborový předák Jaroslav Povšík.

Požadavek na růst mezd bude vycházet z členské základny. »Dáme k tomu ale doporučení, protože se stává, že přijde nereálná poptávka vycházející jen z pocitů, nebo z nesprávně pochopených zpráv. Lidé někdy čtou, že mzda vzrostla o tolik a o tolik. Neuvažují ale z jakého základu,« řekl Povšík. Dodal, že odbory uzavírají mzdové dohody vždy na jeden rok, maximálně na dva, což zaručuje pravidelný růst mezd.

Týdeník uvedl, že firma by nejraději nezvyšovala mzdy vůbec, případně co nejméně. »Já jsem toho názoru, že by se při růstu mezd měla používat skutečná pozitivní čísla, aby lidé ve Škodě byli hrdí na svůj výdělek, i když je velmi těžce zasloužený,« řekl Povšík.

Loni kolektivní vyjednávání skončilo na konci března. Tarifní mzdy zaměstnanců v automobilce Škoda Auto vzrostly s platností od 1. dubna o 2500 korun měsíčně. Průměrná hrubá mzda zaměstnance, který je odměňován na základě tarifů, činila v roce 2018 ve společnosti 51 275 Kč.

Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

(ng)