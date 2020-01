Ilustrační FOTO - Pixabay

Za neočipovaného psa 50 000 pokuty

Od poloviny ledna se zvýší pokuta za neočipované psy z 20 000 Kč na 50 000 korun.

S odkazem na novelu veterinárního zákona, která začne platit ve středu, upozornil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Až do roku 2022 ale nebude fungovat centrální registr psů, ve kterém by byly informace z čipů sjednocené.

Absenci registru kritizovali někteří soukromí veterináři. Zatím existuje několik dílčích databází, lidé ale nemají povinnost nechat zvíře s čipem zaregistrovat. Některá města mají vlastní registry. Například podle slánského veterináře Jaroslava Fidlera měli zákonodárci nejdříve vytvořit centrální registr a až poté zavést povinné čipování. To je nutné od začátku roku. Ministerstvo zemědělství již dříve odhadlo náklady na vytvoření centrální registru na 50 až 60 milionů korun.

Novela také ukládá chovatelům, kteří chovají tři a více fen starších jednoho roku, nahlášení zvířat veterinářům.

»Na základě poslaneckého návrhu dochází také k úpravě věku, ke kterému musí být štěňata v chovech označena mikročipem. Psi budou muset být označeni nejpozději do tří měsíců věku. Pokud z chovu přechází k novému majiteli před dovršením tří měsíců, musí být v okamžik přechodu již označená,« uvedl Vorlíček.

Zákon také dává veterinářům nové pravomoci vůči útulkům. Pokud SVS při jejich kontrole zjistí závažné nebo opětovné porušování pravidel, budou jim moci zrušit registraci.

Zpřísňují se také pravidla pro přemisťování šelem a primátů v rámci ČR. Aby je mohli chovatelé přemístit, budou si muset u veterinářů vyžádat osvědčení. »Tím získá veterinární dozor lepší přehled o pohybu těchto zvířat v ČR. V případě přemísťování primátů bude veterinární osvědčení potřeba již od 15. ledna, v případě šelem poté, co bude schválena novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která je aktuálně ve schvalovacím procesu,« dodal mluvčí.

Novela také umožní vyrábět potraviny z hmyzu, jak pro zvířata, tak pro lidskou spotřebu. Přináší také změny u porážek zvířat. Limit pro tzv. domácí porážky skotu na tři kusy ročně se bude vztahovat na zvířata od jednoho roku, dříve to bylo od dvou let.

»Zpřísňují se pravidla pro porážku nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat na jatkách. Ty bude možné nově vykonat pouze za přítomnosti úředního veterinárního lékaře. Porážky na malých jatkách, na nichž nefunguje stálý veterinární dozor, budou muset jejich provozovatelé ohlásit SVS minimálně tři dny dopředu, až dosud to bylo 24 hodin,« uzavřel. Tuto změnu schválili poslanci poté, co se zjistilo, že na jatkách ve Všeticích na Benešovsku se kopalo do zvířat. Na videu, které se loni na podzim dostalo na veřejnost, bylo vidět používání mimo jiné elektrických pohaněčů na hlavy a trup zvířat, což se podle zákona nesmí. Případ řeší policie.

