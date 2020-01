Ilustrační FOTO - Pixabay

Internetové vojsko roste

Velitelství kybernetických sil a informačních operací, které vzniklo loni v červenci, posílili v těchto dnech olomoučtí specialisté ze 103. centra civilně-vojenské spolupráce a psychologických operací.

Do jeho podřízenosti jej slavnostně uvedlo na ploše Žižkových kasáren v Olomouci Velitelství pozemních sil, pod které dosud tito vojáci spadali. Kybernetické síly tak nyní čítají zhruba sto vojáků, podle jejich velitele Miroslava Feixe by jednotka měla v budoucnu mít až 500 vojáků. Jako první úkol je čeká na konci ledna cesta do Litvy.

O vytvoření kybernetických sil začala armáda uvažovat podle Feixe zhruba před dvěma lety, reagovala tak na vzrůstající význam informačních schopností. Velitelství kybernetických sil a informačních operací vzniklo od 1. července, sídlo má v Brně. »Nyní přichází následný krok, kdy psychologické operace a civilně-vojenské záležitosti byly převeleny pod mé velení. Útvar bude nyní reorganizován a postupně začneme budovat,« řekl brigádní generál Feix.

Jako první se součástí velitelství stali vojáci 103. centra civilně-vojenské spolupráce a psychologických operací (CIMIC/PSYOPS), kteří dosud spadali pod Velitelství pozemních sil. Velitel pozemních sil Ladislav Jung jim poděkoval za patnáctiletou vykonanou »perfektní práci« a novému veliteli vzkázal, že dostává jednotku, která je vycvičená a složená ze srdcařů. Pod novým velením se někteří z nich vydají na konci ledna do Litvy. »Jejich úkolem budou právě informační operace a podpora kontingentu v této oblasti,« doplnil Feix.

Úkolem kybernetických sil je podle mluvčí 103. centra CIMIC/PSYOPS Jany Gallové především ochrana informačních technologických sítí a vojenských zbraňových systémů, podpora strategických komunikací a získávání a poskytování informací z informačního prostředí a z kybernetického světa. »Mým úkolem pro nejbližších pár let je hledat lidi, cvičit je a připravovat je. Všechny schopnosti, které vytvoříme, poté integrovat pro velitelství pro operace. Do budoucnu počítáme, že budeme mít 500 až 600 lidí,« řekl Feix.

Kybernetické síly podle informací armády přispívají k bezpečnosti a obraně České republiky v kybernetickém prostoru a informačním prostředí. Působí nezávisle, společně nebo v součinnosti s pozemními, vzdušnými a speciálním silami. Při ochraně kybernetického prostoru a vedení vojenských kybernetických operací úzce spolupracují s vojenským zpravodajstvím.

