Rozděl a panuj

Začátek tohoto roku zdá se mi býti poněkud nešťastným! A to nemusím ani do světa, za hranice, vystačím si s tím, co se urodilo u nás doma. Proč?

Média okamžitě po novoroční magistrátní ostudě s videoprojekcí na fasádě Národního muzea obnovila útoky na vládu, Česká televize ve svém zpravodajství je v čele. Dozvěděli jsme se třeba v souvislosti s loňským osmadvacetimiliardovým schodkem státního rozpočtu (že to bylo o dvanáct miliard méně než plán, se cudně zamlčí), že v loňském roce stát utratil o 37 miliard více za důchody než v roce předchozím. Zdá se proto, že by snad mohl mít pravdu i MK, který tvrdí, že se důchodu nedočká. Ale už se očividně a profesně rozzlobený pan redaktor nezmíní, že se na důchody vyplatilo o miliardu méně, než se v roce 2019 do tohoto fondu vybralo od občanů! I když i toto číslo ve zprávách zaznělo, porovnávat by přeci nebylo žádoucí. Snad proto, aby se lidé nezeptali, kam se poděly stovky miliard z důchodového fondu v nedávné minulosti? Zadání totiž bylo splněno, postrašit lidi a podpořit generační nenávist mezi nimi.

Od začátku roku byl hlasitě avizován problém s výběrem mýta. Nikdo přitom ani nepřipomněl, že již před patnácti lety bylo v zadání vybírat mýto na 2800 kilometrech silnic a dálnic, ale mikrovlnná technologie byla instalována jen na 2000 km. Proč byla vybrána právě ona technologie a její provozovatel, čímž vlastně původní zadání nebylo splněno, by mohla prozradit tehdejší vláda a tehdejší ministr dopravy (za KDU-ČSL). Přitom již tehdy stát zřídil a provozoval na své náklady síť permanentních družicových stanic, v jejímž rodném listě bylo mj. sledování dopravy. Tato síť dodnes slouží dobře například zemědělcům i pro dálkové řízení secích strojů nebo při orbě. Samozřejmě, že se dále zvýšila přesnost všech družicových navigačních systémů i jejich počet, takže k tomu, aby se zjistilo, po které silnici jede kamion, poslouží i satelitní systém celoevropský. Humbuk sice rychle utichl, předjímaný krach nenastal, zadání, tedy podpora bývalému provozovateli, nebylo zcela splněno, ale přesto se podařilo – postrašit lidi.

A do třetice. H-System, který se stále vrací. Plný lží. Dočetl jsem se na prominentním internetovém serveru, že insolvenční správce bude rozdělovat domy na byty a nebude vůbec jednat s SBD Svatopluk, které prý svévolně a bez vědomí konkurzního správce dostavělo tehdy rozestavené domy. Mladý autor tohoto příspěvku lže. Nebudu spekulovat, zda záměrně. Stavební bytové družstvo mělo souhlas k dostavbě od původního konkurzního správce, který byl později vyměněn (?), a pod státním dohledem dokončilo rozestavěných 60 bytů v Horoměřicích. Díky tomu a za další náklady družstevníků se podařilo zachránit a dostavět domy, které by si měli nyní koupit a potřetí zaplatit. Fuj! Opět se osvědčil princip rozděl a panuj. Své o tom ví třeba opakovaně recyklovaná politička Hana Marvanová, která stála i u vzniku spolku Maják, tedy těch občanů, kteří nemohli či nechtěli ve stavbě pokračovat. To je nutné samozřejmě respektovat, ale je třeba, aby současný insolvenční správce vysvětlil dvě věci: jak je možné, že pozemky pana Smetky, byly prodány v rámci konkurzu za 140 milionů, ačkoliv následně byly prodány dál za více než jednu miliardu (věřitelé však z toho dostali jen 43 milionů!), a dále, jak je možné, že se pohledávky více než tisícovky členů H-Systemu ve výši 900 milionů vyšplhaly na požadované více než dvě miliardy. Nemravné je rozhodnutí soudů nebo celý systém?

Takže a zkrátka, tento způsob správy našeho státu zdá se mi býti poněkud nešťastným!

František BENEŠ, stínový ministr pro resort místního rozvoje za KSČM