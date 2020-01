Pár řádek o »blahobytu«

»Žijeme v blahobytu,« to prohlásil v České televizi šéftrenér Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Filip Pešán a odůvodnil tímto faktem další neúspěch na reprezentačním poli – tentokrát na domácím mistrovství světa hráčů do 20 let. Právě současný blahobyt se prý podílí na tom, že se hokejistům a lidem kolem ledu všeobecně nechce tvrdě pracovat.

Nechci se pouštět do hlubších rozborů výkonů českých mladíků na uplynulém šampionátu, viděl jsem ze zápasů jen velmi málo. Ale nějak mi to s tím blahobytem nesedí. Ačkoli naše země tak úžasně vzkvétá, jak nám sdělil v novoročním projevu premiér Babiš, stále zde žije velké procento lidí na hranici chudoby. Mladé rodiny s dětmi, pokud tatínek zrovna nedělá ředitele banky nebo jiné podobné instituce, převalují v ruce každou korunu. Ano, do začátků hokejové oddíly veškerou výzbroj nabízejí zdarma nebo za pakatel. Ale pak? Jakmile začíná být mladý sportovec hodně dobrý, stojí všechno okolo nejen velké peníze (a lední hokej patří v tomto ohledu mezi nejdražší odvětví), nýbrž především čas. A v dnešní době, kdy člověk, aby mohl mít onen údajný blahobyt (nebo alespoň jeho nepatrný zlomek), musí trávit neskutečné množství hodin v práci, vzniká právě onen klíčový problém. Kdo z vytížených tatínků a maminek má čas vozit dítě prakticky každý den na trénink a o víkendech na zápasy? To je veliká oběť, pro mnohé nerealizovatelná. Tohle vše bylo před rokem 1989 jinak, doba nebyla tak uspěchaná a rodiny si byly tak nějak blíže. I proto mohla být vychována generace, která sklidila vavříny na přelomu století v podobě olympijského triumfu a zlatého hattricku na mistrovství světa.

A ještě k tomu »blahobytu«. Dnešní reprezentanti do 20 let vyrůstali jako děti v době ekonomické krize, takže mi to s tou nechutí k makání, protože se člověk má dobře, tak nějak nezapadá do sebe. A nabízí se ještě jedna otázka – když se tedy daří Švédům, Finům, Rusům nebo Kanaďanům, znamená to, že v těchto zemích v současnosti blahobyt není, a naopak tam třou bídu s nouzí? To asi ne. Zakopaný pes bude úplně někde jinde.

A mimochodem - ten životní blahobyt v České republice si taky představuji úplně jinak…

Petr KOJZAR