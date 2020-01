Máme držet »hubu«

V úterý nás překvapil velmi ostrým odsouzením vraždy generála Solejmáního místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Karel Schwarzenberg. Vedle ministra Zaorálka, jenž svůj odsudek vyjádřil v televizním rozhovoru před zprávami, byl z našich vrcholných prorežimních představitelů nejkritičtější vůči rozhodnutí prezidenta Trumpa. Jistě překvapení! Sám Schwarzenberg! Jenže ten poté na otázku, zda bychom neměli proti tomu vystoupit, okamžitě dodal: »To bychom opravdu přeceňovali náš význam. Můžeme říci, že trváme na stanovisku, že je třeba dodržovat mezinárodní právo, ale jinak máme držet hubu. Protože když nemůžete něco dělat, tak máte stát a držet hubu.«

Že se »kníže« vyjadřuje takovýmto způsobem, na to jsme si zvykli. Nevím, zda to dělá nedostatek výchovy nebo horší znalost českého jazyka. Někteří hovoří i o jeho vyšší otevřenosti, a dokonce o jeho spojení »s venkovským lidem«. V oné odpovědi však nejde o jazykovou otevřenost, ale o doporučení, jak se máme chovat. Prostě raději mlčet, a tak agresorovi umožnit, aby dál postupoval stejně, dál narušoval mezinárodní právo, protože my prý nemůžeme nic dělat. Měli jsme tedy mlčet, když letectvo NATO bombardovalo Jugoslávii a dole na zemi umírali civilisté, když stíhačky nad Libyí hájily stoupence zmaru, když se v Sýrii začala podle plánů snad dokonce ve středisku amerických tajných služeb v Langley rozvíjet občanská válka? Ano, podle pana Schwarzenberga měli, a my jsme opravdu mlčeli. Pan Karel byl přece u toho. Prý jsme nemohli nic ovlivnit. A když nic nemůžeš ovlivnit, pak mluvit, odporovat zlému nebo neuváženému činu, je zbytečné.

Jsem jiného názoru. Každý hlas, který odsoudí bezpráví, každý čin, byť na počátku kritik stojí třeba sám, má své opodstatnění a může vést k pozitivním výsledkům. Kdyby »demokratické státy« před »druhou válkou« nemlčely a nenechaly nacisty zbrojit a budovat silnou armádu, o jejíchž cílech svět věděl z bible nacistů Mein Kampf, válka by nemusela vypuknout. Mlčet znamená souhlasit. To měl pan Schwarzenberg na mysli, i když se vyjádřil velmi expresívně, pokud jde o stanovisko odpovědných činitelů. Zavraždění generála Solejmáního v cizí zemi, právě když prý přiletěl s jakýmsi mírovým návrhem, který měl zklidnit znepřátelené skupiny věřících, byl zločin. Možná, že dokonce v tom byl úmysl. Dík panu Schwarzenbergovi za to, že jeho zrůdnost pochopil, ale jestliže svůj názor vysloví jen doma u nás, obrazně řečeno v kuchyni, a nepošle ho dál, směrem k agresorovi, obrazně řečeno do jídelny, jde vlastně o akt, který nemá valný smysl. Postoj mlčet, »držet hubu«, totiž opravdu agresora příště nezastaví a činy kovbojů ze zámoří se budou dál pokládat za jejich právo zacházet takto s kýmkoli ve světě.

Otakar ZMÍTKO