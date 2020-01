Zalehnout a vyčkat pokynů

Vzhledem k nedávným světovým událostem se docela výrazně začal skloňovat pojem třetí světová válka. No ne, že by hrozila o moc víc než jindy, ale lidé na toto téma docela slyší, a je to proto líbivé novinářské téma.

Ponechme stranou ony události, jenom je třeba upozornit, že bezprecedentní vraždou onoho legendárního íránského generála ze strany USA skutečně k zvýšení napětí došlo. Stejně tak přišla i velmi neurčitá a opatrná odveta, ale vše bylo očividně jen na oko, aby si obě strany uchovaly tvář před svými voliči. Válka se ani jedné straně skutečně nyní do krámu nehodí. A jen tak pro zajímavost, 75 procent Američanů ani neumí najít Írán na mapě, politické body by tedy tento konflikt, který by byl bez jakýchkoliv pochybností zničující, rozhodně Trumpovi nepřinesl.

Ale zpět k té třetí světové. Na různých serverech se objevily většinou spíše nesmyslné návody, jak se na ni připravit. Krom různých všeobecných rad, jaké trvanlivé potraviny by si měl člověk připravit, nebo kde zhruba by mohlo být nejbezpečněji, jsem se dokonce z jednoho nejmenovaného webu dozvěděl, co dělat v případě jaderného výbuchu. Musím říct, že jsem se hodně dlouho takto nezasmál.

Tedy že se nedoporučuje, aby se člověk přímo do výbuchu díval, má rozhodně něco do sebe, jenom bych tedy předem rád věděl, že k němu dojde, respektive asi bych měl zavírat oči, jakmile se rozezní sirény, nebo ještě lépe, měl bych je nechat zavřené raději od začátku konfliktu… Lehnout si patami k výbuchu je pak možná také zásadní myšlenka, opět ale, někdo by mě k němu měl nasměrovat. A mimochodem, když už ležíte, máte tak zůstat, než vám někdo pokyne jinak - snad někdo takový zbude. Teď už mi tam fakt chybí jen ty igelitové pytlíky na hlavu (nebo na paty).

Ale co, raději to tedy shrnu a přidám ještě něco navíc. Všichni jistě víte, že jaderná bomba se aktivuje ve vzduchu a výbuch se šíří trychtýřovitě, tedy přímo pod ní nedochází k absolutní destrukci. Tak tedy - počkejte až poletí, rychle zaběhněte pod ní, stoupněte si na ruce, abyste byli patami k výbuchu, pro jistotu si na ně ještě raději dejte igelitové pytlíky, zavřete oči a vyčkejte dalších pokynů… Léty prověřená praxe…

Tomáš CINKA