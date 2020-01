Ilustrační FOTO - Pixabay

Bitcoin za 10 let vzrostl o 9 000 000 %

Vynořil se z popela finanční krize a byl navržen tak, aby obešel banky i vládní úřady, které se na Wall Street utápěly v největší katastrofě za desítky let. Prosazoval se pomalu, provázela ho řada skandálů s podvody a krádežemi, které mnohé odradily a přinesly přísnější regulaci. Jakmile se mu však dostalo větší pozornosti, ukázal se nejvýkonnějším aktivem desetiletí.

Řeč je o bitcoinu, největší digitální měně světa. Jeho hodnota koncem loňského roku činila zhruba 7200 dolarů (163 000 korun) a od července 2010 se zvýšila o více než devět milionů procent, uvedla agentura Bloomberg.

Výkon bitcoinu za deset let, včetně jeho obrovského růstu a následného hlubokého propadu, zanechává všechen ostatní majetek daleko za sebou. A neexistuje nic, co by se svým růstem alespoň vzdáleně blížilo bitcoinu. Například zlato zdražilo o 25 %. Některé z nejvýkonnějších akcií v indexu Russell 3000, včetně Exact Sciences nebo Intelligent Systems, vzrostly asi o 3000 %. Tyto zisky však blednou v porovnání s nejnovějším a jedním z nejkontroverznějších zázraků finančního světa.

Částečně je monstrózní návratnost odrazem výpočtu počáteční hodnoty bitcoinu. Tato alternativní měna totiž neměla žádnou hodnotu, když ji na Halloween v roce 2008 vytvořil někdo, kdo si říká Satoši Nakamoto. Byl navržen jako metoda směny, kterou lze zasílat elektronicky mezi uživateli po celém světě a která nemá centralizovanou kontrolní síť. Místo toho běží na síti počítačů, které sledují všechny transakce v hlavní knize, takzvaném blockchainu. Pro mnohé byla tato technologie dostatečným důvodem pro jeho nákup.

Začátky měl však bitcoin pomalé. První transakci zaznamenal dva roky po vzniku, kdy ho někdo použil na nákup pizzy. Od té doby se cena prvorozené kryptoměny výrazně zvýšila a objevily se stovky napodobenin, některé s větším a jiné s menším úspěchem.

Na začátku roku 2017 bitcoin vystoupil nad 1000 USD. Do poloviny léta téhož roku se jeho cena více než zdvojnásobila a rozpoutalo se šílenství. Do konce roku se pohyboval nad 14 000 USD. Ale jak se rychle rozběhl, ještě rychleji se propadl. Do konce roku 2018 se jen sotva pohyboval nad hranicí 3000 USD. Přesto krátce po propadu zahájil další mohutný růst, a v létě 2019 vystoupil až na 13 800 USD.

Přežití bitcoinu však bude spočívat na jeho dalším přijetí. Jeho využití jako prostředku směny se zatím nerozšířilo. Několik velkých obchodníků sice přijímá platby v bitcoinech, ale není to v takovém rozsahu, jak mnozí předpokládali. Podvody jsou stále rozšířené. Zájem klesá a větší vlastníci mají výraznější vliv než v době největší bitcoinové bubliny v roce 2017. To znamená, že jejich vliv na cenu by se mohl zvyšovat.

Prognóz vývoje bitcoinu na dalších deset let je řada. Podle nich se určitě zvýší masové přijetí této kryptoměny. Na druhé straně zřejmě zesílí regulace a centrální banky budou věnovat bitcoinu více pozornosti než kdykoliv předtím.

(ici)