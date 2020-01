Jaderná elektrárna Dukovany. FOTO - Haló noviny

Dukovany motivují okolní obce k investicím

Obce v okolí jaderné elektrárny v Dukovanech na Třebíčsku mají připravené investice za desítky milionů korun. Některé z investic chystají i v souvislosti s plánem na stavbu nových jaderných bloků.

Například v Rouchovanech se připravují na možnost ubytovávat pracovníky elektrárny. »Počítáme s tím, že někde budou muset pracovníci bydlet. A myslím si, že už to nemůže být tou formou, že někde byla ubytovna s 3000 nebo 2500 ubytovanými, bude se to muset diverzifikovat na více míst,« uvedl starosta Rouchovan Vladimír Černý. Jeho obec má připravené stavební pozemky, které začne na jaře zájemcům nabízet. Plánuje také modernizaci přivaděče vody a zvýšení kapacity vodovodu i čistírny odpadních vod. »Toto je jedno z opatření, které nám pomůže nabídnout možnost vybudování nějaké ubytovny,« řekl Černý.

Rouchovany mají asi 1150 obyvatel, od elektrárny je po silnici dělí přibližně pět kilometrů, elektrárna stojí částečně v rouchovanském katastru. Starosta předpokládá, že letos na podzim, případně na jaře 2021 by mohly začít práce na zvýšení kapacity vodního zdroje, asi pětikilometrového přivaděče pitné vody a vodojemů. Odhady nákladů jsou podle Černého okolo 40 milionů korun. Vodovod se v obci začal budovat v roce 1951, od roku 1960 je v provozu vodojem. Studna má být posílena přídavným vrtem. Obec by tak mohla být v dodávkách vody soběstačnější. Prozatím musí především v letních měsících používat i vodu z Vranovské přehrady.

Mohelno investice v souvislosti s chystanou dostavbou elektrárny zatím nechystá. »Teprve o nich budeme jednat,« řekl starosta Jiří Šanda. Jeho obec ale připravuje opravu zdravotního střediska s lékárnou. Pravidelně v něm ordinuje praktický i dětské lékař, zubař a gynekolog. Díky plánované nástavbě budou v objektu i startovací byty. Náklady jsou podle něho asi 18 mil. Kč. Opravovat se bude po částech. »Začít bychom chtěli letos na podzim, rozložit to i kvůli financím budeme muset na tři etapy,« řekl starosta.

Větší investici připravují i Slavětice ležící na dohled od elektrárny. Mají asi 240 obyvatel a rozpočet kolem sedmi milionů korun. Plánují opravit prodejnu postavenou v 60. letech 20. století, do které střechou zatéká. Budova je obecní, ale obchod v ní nikdo neprovozuje. »Měli jsme tady už tři nájemce, všichni ale z ekonomických důvodů utekli,« řekl starosta Antonín Kovář. Po rekonstrukci, která by se podle něho měla vejít do pěti milionů korun, bude obec zvažovat, zda obchod neprovozovat vlastními silami.

(ici)