Bankrotů firem i osob loni přibylo

Počet bankrotů firem a podnikatelů v roce 2019 po šesti letech poprvé vzrostl. Stoupl také počet osobních bankrotů.

V České republice bylo vyhlášeno 680 bankrotů obchodních společností, což bylo o 22 více než předloni. Rovněž bylo vyhlášeno 7940 bankrotů podnikatelů, o 2440 více než v roce 2018. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Počet návrhů na firemní bankrot loni vzrostl meziročně o 15 na 1088 a počet návrhů na bankrot podnikatelů se zvýšil o 2822 na 8746.

»Počet bankrotů firem zůstal v roce 2019 velmi nízký. I když se jejich počet mírně zvýšil, stále byl výrazně nižší než v letech 2008 až 2017. Počet bankrotů fyzických osob ovlivnila především novela insolvenčního zákona, která je účinná od června 2019. Po jejím zavedení vzrostl měsíční počet oddlužení podnikatelů přibližně na dvojnásobek, proto se jejich meziroční nárůst blíží k 50 %,« uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Osobních bankrotů bylo loni v ČR vyhlášeno 18 493, o 5444 (42 %) více než předchozí rok. Zároveň bylo podáno 20 371 návrhů na osobní bankrot, o 6678 (48 %) více než v roce 2018. Důvodem nárůstu byla také červnová novela insolvenčního zákona s mírnějšími podmínkami pro oddlužení. Lidé nyní mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 % dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 % dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. V druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů. Pokud by to bylo však méně než 30 % dlužné částky, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.

