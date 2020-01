Růžové brýle, rozklad státu a co vám politici neřekli

Před pár dny jsme vstoupili do nového roku 2020. Veřejnoprávní televize těsně před časoměrem oddělujícím starý rok od nového vysílala reklamu. Asi jsem ze staré školy a očekávala jsem například melodie Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast. Po odbití půlnoci se objevila na obrazovce »rosnička« s možná pro někoho vtipnou předpovědí počasí ukončenou něčím kolem piktogramu. Další vysílání veřejnoprávní televize jsem nemohla již zvládnout a vrátila jsem se ke sledování jiných – neveřejnoprávních televizních programů, které nás provázely celý silvestrovský večer.

Neprobouzela jsem se do nového roku z kocoviny, protože jsem, kromě půlnočního zážitku z veřejnoprávní televize, žádnou neměla. Nový rok začal a probíhal skvěle, kdyby nebyla sváteční atmosféra narušena inflací politických projevů, ve kterých se mnohá sdělení navzájem vylučovala, celá řada skutečností byla občanům nesdělena, zamlčena.

• Třicetiletý investiční plán, Harry Potter a budeme se mít jako ve Švýcarsku:

Domnívám se, že někteří občané si již jako ve Švýcarsku žijí. Jako například pan Bakala, nebo i pan premiér Babiš. Na počet obyvatel máme totiž nejvíce miliardářů. A když to zprůměrujeme, tak vlastně již ve Švýcarsku jsme, ba mnohem dále.

• Svoboda slova – jeden z výdobytků demokracie:

Svoboda slova neexistuje, neplatí pro všechny stejně. Politik a funkcionář ODS pan Novotný klidně může hlásat cokoliv a státní zástupci mlčí. Na druhé straně zažalují osobu, která údajně zvedla ruku na nějakém shromáždění a bylo to hodnoceno jako hajlování. Myslím, že ten člověk stanul před soudem. Svoboda slova jen pro někoho, elitářství rozděluje společnost a rozdělování společnosti je vizitkou špatných politiků.

• Prý podáváme ústavní stížnosti a žaloby do Bruselu:

Jako výtku nejen občanům, ale i ústavním činitelům nelze přijmout. Pokud představitele státu, tím je myšlena vláda, justice a zodpovědné instituce, nereflektují na porušování zákonů, tak je naopak důležité nezůstat lhostejní k tomu, co se děje. Je pozoruhodné, že politici, přestože věděli, že regulované ceny energií jsou vyšší, než mohly pro občany (spotřebitelé) být, vůbec nic neudělali a ponechali tuto zátěž na občanech. Problematikou bezdůvodných vysokých cen energií se zabývala pouze SPD. Pokud se nepravosti Brusel nemá dovědět, tak nelze pochopit, proč jsme součástí EU. Pak je nejlepší z tohoto svazku vystoupit.

• Politici nás ve svých projevech ujišťovali, že se máme dobře:

Jestli se máme dobře, průměrně, špatně, to můžeme posoudit jen my sami, jako svébytní občané této země. Politik má vytvářet podmínky pro to, abychom to mohli bez nadsázky a uzardění sami sdělit. Politik se občanům nemá plést do jejich životů a sdělovat jim, jak se mají. To již pak zavání ztrátou demokracie a směřováním k diktatuře.

• Politici se zapomněli zmínit o odškodnění občanů, kteří byli státem poškozeni:

Jsou to politici, kteří jsou odpovědni za zákony, které mají tvořit ochranu občanů, nikoliv gaunerů a tunelářů. Systém odškodnění je nutné napravit a urychleně poškozené občany, firmy i zpětně odškodnit. Ať již je to v oblasti nesprávných úředních postupů, několikerý výklad-protiřečící si legislativy, v nezákonném trestním řízení, ztráty cti, poškození zdraví, materiální škody, ztráty bydlení v nezákonné privatizaci bytového fondu, několikrát uhrazené bydlení a nakonec o něj přijít (např. H-systém a další podvodné developerské projekty) a celé řady dalších poškození lidských práv a svobod.

• Politici zapomněli, nebo úmyslně zamlčeli:

Že máme přes 800 tis. občanů v exekucích, do nichž se mnohdy dostali nikoliv vlastní vinou. Že na tomto byznysu lichvářských úroků zbohatlo několik jedinců a patří možná právě mezi miliardáře, zatímco se z obyčejného občana stává bezdomovec. Že tato lichva je ojedinělá v zemích EU, stejně jako ve všech civilizovaných zemích.

• Znovu zazněla, dnes již fraška kolem obnovitelných zdrojů, fotovoltaik a miliardách, které budeme nesmyslně hradit ještě řadu let:

K tomu je nutno dodat, že tento folklór, který zavinili politici a v té době úředníci ERÚ, je pouze pro občany, kteří to všechno platí. Ti, co to zavinili, tak na tomto »solárním tunelu« vydělávají. Ve skutečnosti politici dělají pravý opak. Úředníci, kteří měli přímý vliv na stanovení vysokých výkupních cen pro fotovoltaiky, tak se vrátili zpět do vysokých funkcí na ERÚ. Politici (Sobotka, Babiš) je tam znovu dosadili a schválila se další podpora pro biometan, pod zástěrkou Bruselu, klimatických změn atd. S překompenzacemi u fotovoltaik (tj. stanovení podpory vyšší, než umožňoval zákon) se přes řadu upozornění (NKÚ, Vitásková, Brusel) nic neudálo a NSZ Pavel Zeman mlčí, přestože je podrobně informován, nejen o tomto problému.

• Politici nesdělili, jak katastrofální je vymahatelnost práva a spravedlnosti, v jakém zbědovaném stavu se nachází státní zastupitelství:

Vymahatelnost práva a spravedlnosti je hodnocena jako jedna z nejhorších v zemích EU. Pokud není vymahatelnost práva a spravedlnosti pro všechny občany, živnostníky, podnikatele, firmy stejná, bez ohledu na původu, postavení, politické či jiné moci, tak nemůžeme očekávat důvěru občanů ve stát, v politiky, v justici. A to je špička ledovce našich problémů, ztráta důvěry občanů ve stát, že je skutečně ochrání. Nezastupitelný podíl na tomto stavu má státní zastupitelství. Přitom nejen na Slovensku, námi po všech stránkách nejbližší zemi, již začali rozkrývat a pojmenovávat zločinecký syndikát, který prorůstá právě až do nejvyšších pater spravedlnosti včetně účasti některých státních zástupců na tomto systému.

Rozpad státu probíhá v přímém přenosu a politici si nasadili růžové brýle a snaží se o to, abychom si růžové brýle nasadili také, abychom neviděli, v čem se potácíme. Neřekli nám zásadní problémy, které nás čekají a jak je budeme řešit. Populistické projevy, jak se máme dobře, jsme my starší zažili v dřívější době. V politice nám chybí skutečný politik s hlubokými znalostmi a srdcem pro lidi. Pevně věřím, že doposud mlčící většina si růžové brýle nenasadí, přestože zvýšení platů a důchodů je k tomu vybízí.

Nesmíme hledat nepřítele v každém, kdo má jiný názor. Mít jiný názor na stejnou věc, tomu se přece říká názorová pluralita, což je výsostná doména demokratické společnosti. Pevně věřím, že se mladí zapojí s větším zájmem o věci veřejné, a podpoří tak směřování společnosti, nikoliv k podivným ziskům z dotací, které můžeme klidně nazvat systémem uplácení, ale k vytváření skutečných hodnot nejen materiálních, ale i duchovních.

Přeji nám všem, ať nový rok prožijeme ve zdraví, lásce, vzájemném porozumění, respektování odlišných názorů a bez válek.

Alena VITÁSKOVÁ, předsedkyně IAV