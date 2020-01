Ilustrační FOTO - Pixabay

Výměna tabulky s názvem nezajistí kvalitu péče

Budoucí fungování dětských skupin, jejichž financování z Evropské unie po roce 2022 skončí, zůstává zatím nejasné. Ministerstvo školství a ministerstvo práce se neshodují například na věku dětí, které by do skupin měly chodit. Systém financování státem, který navrhlo ministerstvo práce, je podle zástupců skupin nedostačující.

Vyplynulo to z diskuse zástupců dětských skupin a obou úřadů na semináři Jesle x dětské skupiny, který se konal v Senátu.

Exposlankyně KSČM Marta Semelová pro náš list připomněla, že komunističtí zákonodárci nepodpořili vznik dětských skupin. Podle nich neposkytují předškolní vzdělání, ale jen hlídání personálem, který nemusí mít potřebnou kvalifikaci. »Přitom zvlášť v současné době nabývá kvalitní předškolní vzdělávání na významu. Připravuje na vstup do základní školy, vyrovnává rozdíly u dětí z nepodnětného rodinného prostředí, zabezpečuje všestranný vývoj dítěte včetně zdravé pravidelné stravy. Kvalifikované učitelky dokážou diagnostikovat problémy, na které je třeba včas reagovat,« uvedla Semelová. I proto by podle ní měl stát podporovat v prvé řadě mateřské školy.

Exposlankyně KSČM Marta Semelová.

Podle návrhu novely, který předložilo ministerstvo práce, by se dětské skupiny od roku 2021 měly přejmenovat na jesle. To podle exposlankyně není řešením. »Výměna tabulky s názvem nezajistí kvalitu péče, kterou známe z předlistopadového období. Naprosto logicky se o tyto děti tenkrát staraly dětské zdravotní sestry, které věděly, co dítě v tomto věku potřebuje,« řekla Semelová. Proto také jesle spadaly pod ministerstvo zdravotnictví. »Když dnes slyším nářky nad tím, že chybí jesle, jen kroutím hlavou. Pamatuji se na všechny ty debaty, diskuse a semináře v 90. letech, kde noví ‚experti‘ vypočítávali škodlivost těchto zařízení na vývoj dětí, kde hořekovali nad tím, jaká traumata jim jesle působí, kde plédovali za to, aby matky zůstávaly s dětmi doma, nejlépe až do doby, kdy ukončí první stupeň základní školy. Tyto bojovnice proti jeslím dnes stejně hlasitě lamentují nad jejich absencí,« dodala.

Na dítě do čtyř let, jehož rodiče pracují či studují, by stát poskytoval 5000 korun měsíčně. Rodina by platila nejvýš třetinu minimální mzdy. Asociace provozovatelů skupin už dříve uvedla, že tyto částky nestačí a takové financování by bylo likvidační. Návrh není konečný, ministerstvo práce o něm nyní jedná se zástupci dalších resortů.

Drahá náhražka s ručením omezeným

Zástupkyně dětských skupin na semináři uvedly, že nyní dostávají na dítě měsíčně asi o 4000 korun víc, než by měly podle návrhu ministerstva práce. Výtku k návrhu vyjádřila i ředitelka odboru ministerstva financí Marie Bílková. Podle ní by se měla nechat otevřená možnost, aby rodina mohla platit víc než třetinu minimální mzdy. Do financování skupin by se podle ní měly zapojit víc také zaměstnavatelé. Podle zástupců dětských skupin by to ale měl být především stát.

Ten by však podle Semelové měl, spolu s kraji a obcemi, zabezpečit v prvé řadě síť mateřských škol tak, aby bylo kvalitní veřejné předškolní vzdělávání dostupné všem rodinám s malými dětmi. »To znamená pomoc při financování výstavby a rekonstrukcí, ale také s poskytováním pozemků. Dále můžeme hovořit o podpoře firemních mateřských škol v případě, že poskytují předškolní vzdělávání za stejných podmínek, jako mateřské školy zřizované obcemi. Pokud jde o placení ze strany rodičů, za KSČM jsme opakovaně navrhovali, aby za pobyt v mateřských školách rodiče platit nemuseli,« připomněla.

Podle současného návrhu by stát nepřispíval dětským skupinám na děti starší čtyř let, pokud by jejich pobyt v zařízení zaplatili rodiče, mohly by tam ale chodit. Ministerstvo navíc podle ředitelky odboru rodinné politiky Martiny Štěpánkové Štýbrové uvažuje i o výjimce v poskytování státních příspěvků pro starší děti v obcích, kde chybí mateřské školy.

Podle ministerstva školství je takový přístup nesystémový, protože děti starší tří let mají už nyní podle zákona garantované místo v mateřských školách. Vedoucí oddělení předškolního vzdělávání na úřadu uvedla, že by dětské skupiny měly být jen pro děti do tří let. Od září by pak v tomto věku měly přecházet do školek, řekla.

Podle Semelové to je určitý kompromis, jehož záměrem je, aby dítě od tří let věku mělo záruku předškolní vzdělání. »Nejsou to ale jesle, jak je známe. Vysoká úroveň péče o děti do tří let věku v těchto bývalých jeslích, kde byla záruka zdravého vývoje malého caparta, kam pravidelně docházela pediatrička, bylo zabezpečeno očkování, strava, oblečení, to se prostě s dnešním ‚záplatováním‘ vůbec nedá srovnat. Místo dřívější vysoké kvality dnešní drahá náhražka s ručením omezeným,« dodala.

Dětské skupiny v ČR, kterých je zhruba tisícovka a které se starají o 12 700 dětí od jednoho roku, mají zatím zajištěny peníze na fungování do poloviny roku 2022. Financují se z evropských dotací, jejichž čerpání za dva a půl roku skončí.

ČR patří v EU ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. Podle poslední evropské zprávy je v nabídce jeslí, školek či dalších zařízení pro chlapce a děvčata do tří let ČR v osmadvacítce druhá nejhorší. V zajištění míst pro děti od tří let do nástupu do školy je pak desátá od konce.

(jad)