Maláčová připravuje revizi dávek

Rozsáhlé sociální problémy není možné řešit jen přes sociální systém, ale zapojit se musí i další resorty – ministerstva školství, zdravotnictví, vnitra, financí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu. V sociálním výboru Sněmovny to řekla ministryně práce Michaela Maláčová (ČSSD).

V rámci informace o 15 opatřeních v boji s chudobou informovala poslance o návrzích legislativních kroků, které mají pomoci v boji s chudobou v ČR. Je jich celkem 23 a všechny vycházejí z praxe, především ze zkušeností úřadů práce. »Maximum možného je zahrnuto do tzv. revize sociálních dávek, a k tomu bude nutná součinnost s dalšími ministerstvy,« zdůraznila.

Opakovaně uvedla, že mnozí lidé si stále nezvykli na to, že normální je pracovat a normální je, aby posílali své děti do školy – to je podle ní základní premisa, která bude procházet všemi dávkami. Není možné, aby si někteří lidé mysleli, že je možné brát dávky po celý život. Proto by se podmínky pro nezaměstnané měly zpřísnit. Pokud by nespolupracovali s úřadem práce a nehledali si místo, mohli by přijít o dávky na devět místo nynějších šesti měsíců. Úředníci by také mohli nemocné nezaměstnané poslat na kontrolní vyšetření a kontrolovat by měli i případnou práci načerno. Při hledání uplatnění by se pak měli víc zaměřit na znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané. Mezi znevýhodněné by měli patřit rodiče dětí do 15 let, lidé nad 55 let, absolventi škol, lidé bez vzdělání, nezaměstnaní přes pět měsíců, azylanti či ti, kteří pečují o postiženého. Zvlášť znevýhodněnými mají být nezaměstnaní přes rok, handicapovaní, lidé v exekuci či bez bydlení, příjemci dávek a ti, u nichž platí víc znevýhodňujících okolností naráz.

Základním cílem připravované revize dávek je právě boj s chudobou, a 15 opatření je rozděleno mezi různá ministerstva, z toho čtyři dopadají na ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedním z nich je například návrh na valorizaci existenčního a životního minima, naposledy se totiž zvyšovalo před osmi lety. Podle ministryně proto dochází k deformaci dávek, např. platy za tu dobu vzrostly a kvůli tomu podle ní už skoro žádné rodiny nedosáhnou na přídavky na děti. Sdělila rovněž, že dvě dávky na bydlení budou sloučeny v jednu, která se bude vztahovat pouze na »normální byty«, kšeftaření s pochybnými ubytovnami by mělo skončit.

Prodloužení povinné školní docházky?

»Nezaměstnaní rodiče musí projevit snahu řešit svou situaci, musí spolupracovat a posílat děti do školy, jinak o dávku přijdou,« prohlásila Maláčová. A s ministrem školství se už také domlouvá na tom, aby dítě mohlo zameškat ve škole za pololetí maximálně 100 hodin – omluvených, samozřejmě pokud nebude nemocné. Uvedla rovněž alarmující číslo – že v současnosti 14 procent dětí nedokončí základní školu, takové v 15 letech nikdo nechce zaměstnat a končí hned na úřadech práce. Proto by se podle ní také měla prodloužit povinná školní docházka…

»Souhlasím s paní ministryní v tom, že normální je pracovat a normální je, když rodiče posílají své děti do školy. V minulosti musel pracovat každý, a kdo neposílal děti do školy, nedostával přídavky na děti. Otázka je, zda současný systém různých sociálních dávek dlouhodobě nepracující rodiče příliš nerozmazlil,« řekla našemu listu exposlankyně, předsedkyně Jihočeského KV KSČM Alena Nohavová, která byla jednání výboru přítomná. Rozhodně by však jako člověk, který řadu let pracoval ve školství, neprodlužovala povinnou školní docházku. Podle ní by to v kolektivu určitě nedělalo dobrotu.

Exposlankyně, předsedkyně Jihočeského KV KSČM Alena Nohavová.

Zástupce ministerstva zdravotnictví mluvil mj. o největším problému ve vyloučených lokalitách. Jsou jimi štěnice, nepříjemný hmyz, který sice nepřenáší infekční choroby, ale také se po zákazu DDT těžko likviduje. Současné prostředky jsou totiž málo účinné. Do budoucna také bude třeba zvýšit zdravotní gramotnost. Zástupkyně ministerstva financí uvedla, že MF není v souladu s MPSV v otázce financování sociální práce. Zatímco ministerstvo práce to chce řešit pomocí dotačních titulů, ministerstvo financí dává přednost řešení prostřednictvím rozpočtového určení daní nebo přenesené působnosti obcí. Zdeněk Němec z ministerstva vnitra zase informoval o tom, že v budoucnu by vyplácení dávek už nemělo být vázáno na trvalý pobyt uchazeče…

Klíčem k řešení celého problému podle ministryně Maláčové není rozhodně jen represe, ale především práce s rodinou. Poukázala mj. na to, že v posledních 10 letech se počet vyloučených lokalit v ČR ztrojnásobil.

