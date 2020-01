Ve sprintu v Oberhofu nejlepší z našich Kristejn Puskarčíková

Biatlonistka Eva Kristejn Puskarčíková skončila sedmnáctá v dnešním sprintu Světového poháru v Oberhofu. Markéta Davidová bodovala na 23. místě. V tradičně nevlídném počasí v německém středisku - dešti, větru a v husté mlze - vyhrála přesně střílející Norka Marte Röiselandová.

Další české reprezentantky se na bodované příčky nevešly. Lucie Charvátová absolvovala čtyři trestná kola a skončila 43., Jessica Jislová sice chybovala jen dvakrát, ale byla až v sedmé desítce. Tereza Voborníková při premiéře v SP obsadila 84. pozici.

Puskarčíková trefila devět terčů a až poslední zůstal černý. »Hrozně mě to mrzí. Strašně jsem se soustředila. Bohužel ta poslední nespadla. Na trati to bylo těžký, jela jsem jak na chůdách«" řekla.

Davidová, která v sezoně dojela sprint třetí v Östersundu a v Le Grand-Bornand, odstřílela čistě vleže a jela v první desítce. Po stojce ale musela na dvě trestná kola, navíc při obou střeleckých položkách strávila na střelnici hodně času.

»Za dvě bylo docela v pohodě, ale já jsem vůbec neběžela. Málem jsem tam umřela. Nevím, co se dělo,« řekla Davidová a k podmínkám na trati dodala: »Někde se zdálo, že to jede samo, někde to drhlo. Bylo to náročné a pro mě dneska obzvlášť.«

Röiselandová zaznamenala čtvrtou individuální výhru v kariéře. Zvítězila o půl minuty před Denise Herrmannovou, jež vybojovala pro německé biatlonistky první medailové umístění v sezoně. Třetí byla Francouzka Julia Simonová. V čele průběžného pořadí SP se udržela čtvrtá Dorothea Wiererová z Itálie.

Ženy - sprint 7,5 km: 1. Röiselandová (Nor.) 22:04,9 (0 tr. okruhů), 2. Herrmannová (Něm.) -33,1 (1), 3. Simonová (Fr.) -47,4 (1), 4. Wiererová (It.) -1:01,8 (1), 5. Eckhoffová (Nor.) -1:07,1 (2), 6. P. Fialková (SR) -1:09,1 (1), 7. Lunderová (Kan.) -1:14,9 (0), 8. Hojniszová-Staregaová -1:15,0 (1), 9. Žuková (obě Pol.) -1:29,8 (2), 10. Innerhoferová (Rak.) -1:32,8 (2), ...17. Kristejn Puskarčíková -1:53,5 (1), 23. Davidová -2:11,2 (2), 43. Charvátová -2:53,3 (4), 65. Jislová -3:46,8 (2), 84. Voborníková -4:45,6 (3).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 24 závodů): 1. Wiererová 347, 2. Eckhoffová 327, 3. Tandrevoldová (Nor.) 289, 4. Simonová 261, 5. Braisazová (Fr.) 247, 6. Herrmannová 233, ...10. Davidová 198, 22. Kristejn Puskarčíková 133, 27. Charvátová 110, 46. Jislová 40.

(red)