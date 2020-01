FOTO - archiv

Jak je to s nákupem amerických vrtulníků

Sněmovna se bude muset zabývat interpelací svého místopředsedy, předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa, na ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) ohledně plánovaného nákupu vrtulníků pro Armádu ČR.

Filip se na Metnara obrátil s písemnou interpelací se třemi konkrétními otázkami, s odpověďmi však není spokojen, proto se setkají tváří v tvář, a ministr bude muset být zřejmě mnohem konkrétnější a detailnější. Interpelace může být zařazena k projednávání možná už na lednovou schůzi dolní komory.

Podle Filipa jsou v médiích prezentovány informace, které navozují atmosféru, že MO ČR porušuje platné zákony ČR. Ministerstvo zatím nerozhodlo, jaké vrtulníky pro armádu nakoupí, nebylo rozhodnuto ani o způsobu zadání zakázky, takže nemohl být vybrán ani vítěz, napsal předseda komunistů 26. listopadu. »Problém je ovšem v tom, že z jiných zdrojů – oddělení (sekcí) MO bez skrupulí včetně oficiálních stránek, čteme prohlášení, že výběr byl proveden (následuje odkaz na webové stránky MO). Zároveň spouští bezprecedentní kampaň: (následuje odkaz na Facebook). Osobně nepamatuji, že by kdy probíhala taková kampaň na jakoukoli vybranou techniku. Přitom je známo, že italský dodavatel oslovil v zásadě všechny poslance z výborů pro bezpečnost a pro obranu, přílohou byl i koncept oficiálních námitek připravených jejich právníky,« uvedl v interpelaci Filip s tím, že to už budí znepokojení nad tím, jak (ne)výběr probíhá, jak se mluví o jejich vrtulnících a nabídce, a přitom explicitně nežádají podporu pro svůj vrtulník, ale žádají podporu spravedlivého a transparentního procesu – ve férové soutěži, ať vyhraje ten lepší. »Dalším krokem jsou námitky ÚOHS,« dodal Filip s tím, že důvodem, který zazněl ohledně vyloučení Italů (firma Leonardo) ze soutěže, je »prověření v boji«. »Co to ale znamená?« ptá se předseda komunistů. Podle jeho slov je italský vrtulník přinejmenším srovnatelný, a přitom o polovinu levnější než americký. A Leonardo je jedna z největších firem v oboru ve světě.

Bude nebo nebude nákup této techniky předmětem skutečného výběrového řízení, zeptal se Filip loni 26. listopadu. Pozdě, v této době už bylo rozhodnuto a podepsáno. Ministr si však s odpovědí počkal až do Vánoc.

Metnar: České armádě vyhovují jen vrtulníky USA

Metnarova odpověď z 23. prosince se dá shrnout takto: MO provedlo několik průzkumů trhu, z nichž vyplynulo, že na trhu EU nebylo nabídnuto řešení, které by AČR plně vyhovovalo, a nejvhodnějším pro potřeby AČR je vrtulníkový systém z USA. Proto také ministerstvo obrany jako zadavatel 12. listopadu 2019 rozhodlo »o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky ‚Víceúčelové vrtulníky – nákup‘ ve formátu vláda-vláda. Ve stejný den projednala materiál vláda ČR a zmocnila ministra obrany k podpisu smlouvy. Na základě pověření vlády ČR jsem následně dne 21. listopadu 2019 podepsal smlouvu,« napsal Metnar.

Další Filipova otázka: Jsou odpovědi ministerstva obrany k podání firmy Leonardo pravdivé nebo probíhá nějaký jiný proces, který ve výsledku může skončit nejen mezinárodní arbitráží a ostudou ČR, ale také těžkým dopadem na státní rozpočet ČR?

Odpověď lze shrnout takto: Veškeré učiněné kroky, zakončené rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky vrtulníkového systému od vlády USA, »vidí MO jako správné a obhajitelné, jak před soudy, tak i mezinárodní arbitráží. Postup je zcela v souladu jak se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak výkladem legislativy Evropské unie.«

Filip se v interpelaci ještě Metnara dotázal, zda je časový postup nákupu opravdu postupem, který lze obhájit před ÚOHS a před soudy?

Ministr je přesvědčen o tom, že MO u všech zakázek postupuje v souladu jak s českou, tak unijní legislativou. V případě nákupu víceúčelových vrtulníků se nikdy nedopustilo nezákonného nebo diskriminačního jednání, vše bylo v souladu se zákonem a domácími i unijními předpisy. »Ministerstvo obrany je připraveno doložit zákonnost postupu jako Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak případně obhájit oprávněnost postupu před soudem. Takovou situaci ovšem nepředpokládám,« zakončil svou odpověď ministr Metnar.

