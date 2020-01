FOTO - Pixabay

Jen více peněz krizovým domovům pro děti nepomůže

Klokánky a další krizové domovy pro děti v tísni by mohly od roku 2021 dostávat od státu na dítě skoro o třetinu peněz víc než dnes. Měsíční příspěvek by se mohl zvednout z 22 800 na 30 000 korun.

V zařízeních pro okamžitou pomoc dětem by však mohlo být nejvýš 20 míst a neměla by už fungovat v areálu dětských domovů či kojeneckých ústavů, aby se prostředí víc přiblížilo podmínkám v rodině. Dítě by v takovém azylovém domě mohlo strávit také nejvýš rok. Počítá s tím novela o ochraně dětí, kterou připravilo ministerstvo práce. Návrh zveřejnila na svém webu vláda.

Podle podkladů k novele v ČR funguje 51 klokánků a podobných zařízení. Provozovatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz. Ministerstvo práce jim tak téměř každý rok poskytuje mimořádné dotace. Loni vláda schválila doplacení 22 milionů korun, předloni to bylo přes 21 milionů.

»Částka (příspěvek od státu) se dlouhodobě ukazuje jako nedostatečná a v posledních třech letech je toto nedostatečné financování řešeno mimořádnými dotačními tituly, což není systémové ani efektivní,« uvedli autoři předlohy.

»S touto novelou zákona o ochraně dětí se neztotožňujeme úplně. Jak naše kolegyně ve výboru i při jednání Sněmovny upozorňovaly již dříve, nepomůže jen samotné navýšení peněz, ale je potřeba změnit parametry financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako celek a změnu provést koncepčně,« zdůraznila pro náš list členka sněmovního sociálního výboru Marie Pěnčíková (KSČM).

Státní příspěvek zavedla v roce 2006 tehdejší novela o ochraně dětí. Celkem se upravoval čtyřikrát. Nejdřív se lišil podle věku dítěte, od roku 2013 pro všechny děti činí 22 800 Kč měsíčně. Krátí se za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Za den je to o 760 korun. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, musí mít pro ně lůžko připravené, udržovat budovu v provozu a platit zaměstnance. Peníze jim pak chybějí. Krácení o jednu třicetinu za den v navrhované novele zůstává, nově by to tedy mělo být o tisíc korun za den. Podle ministerstva se ale upraví pravidla pro seškrtání částky.

Kromě příspěvku by se měly navýšit i maximální úhrady od rodičů za pobyt dítěte. Za stravu by měli platit na den nejvýš 170 Kč a za péči 30 korun.

V reakci na představy ministerstva práce Pěnčíková také uvedla, že novela měla být předložena již před několika měsíci, ministerstvo si dalo na čas, což vše jen řešení dané problematiky zadržuje a oddaluje. »Než proběhne celý legislativní proces, uplyne ještě řada měsíců,« dodala komunistická poslankyně s tím, že podle plánu měla vláda návrh novely dostat už loni v září. Ministerstvo však předlohu zveřejnilo krátce před Vánocemi. Připomínky k ní je možné podávat do 23. ledna.

Ani ombudsmanka není spokojená

Do zařízení může dítě umístit soud. Požádat o to mohou ale i rodiče, dítě či někdo další, radnice s tím nově bude muset souhlasit. Souhlas dá tehdy, když bude k pobytu důvod. Na pobyt by se uzavírala smlouva. V klokánku či podobném domově by dítě mohlo zůstat nejvýš rok.

Fungování zmíněných zařízení pro děti mapovala od roku 2016 ombudsmanka Anna Šabatová. Zprávu zveřejnila loni v červnu. Podle ní zařízení neplní svůj účel. Děti v nich místo krátkodobého pobytu na nezbytnou dobu jsou v průměru téměř rok. Navíc v nich pobývají i malé děti, které měly dostat péči v rodinách.

V zařízení může být nyní až 28 míst, podle návrhu by to mělo být nejvýš dvacet. Tuto kapacitu překračuje osm domovů. V šesti je 28 lůžek, ve dvou pak 25 a 22 míst. Zařízení by měla rok na úpravu podmínek. Podle ministerstva funguje asi polovina z nich v areálu dětských domovů či kojeneckých ústavů. Nově by to už nemělo být možné, aby se prostředí co nejvíc přiblížilo rodině. Zařízení by měla začít poskytovat pomoc, terapii či nácvik dovedností také rodičům a blízkým dětí. Pokud by provozovatel chtěl zřídit nové zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či změnit kapacitu, krajský úřad by musel posoudit, zda je to v regionu potřeba. Podle ministerstva by se výdaje po změnách zvýšit neměly. Příspěvek by sice vzrostl, ale zařízení by byla menší a děti by v nich pobývaly kratší dobu. Podle dřívějších informací činí roční suma 230 milionů.

(ku)