Většina lidí nechce referendum o odchodu z EU

Většina lidí v České republice nadále nechce referendum o odchodu země z Evropské unie, zjistil prosincový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). V průzkumu mezi 30. listopadem a 11. prosincem odpovídalo 1034 lidí ve věku od 15 let.

Dopady brexitu na Británii, EU i ČR Češi očekávají nejčastěji nepříznivé, příznivý vliv předpokládají nejvíc pro Británii. Proti vyhlášení referenda se v průzkumu vyjádřilo 54 procent lidí, loni v únoru to bylo 55 procent. Pro referendum se vyslovilo 30 procent, o dva procentní body víc než loni. Zbytek dotázaných zvolil možnost nevím. Nesouhlas s referendem roste se vzděláním lidí a jejich životní úrovní, nejsilnější je ve skupině lidí mezi 20 a 29 roky. Souhlas s referendem se naproti tomu zvyšuje zároveň s věkem dotázaných.

V případném referendu o odchodu z EU by v prosinci bylo pro 21 procent lidí v ČR, proti 45 procent. Další by se nezúčastnili nebo nevědí, jak by hlasovali. Loni v únoru pro opuštění Unie byla pětina dotázaných, proti 51 procent.

Na důsledky odchodu Británie z EU se názory českých občanů v průběhu loňska významně neměnily, podotkli autoři průzkumu. V prosinci nepříznivý dopad na Británii očekávalo 35 procent lidí, na ČR 36 procent a na EU jako celek 47 procent. Příznivý vliv od brexitu čekalo pro Británii 19 procent účastníků průzkumu, pro EU a ČR shodně pět procent. Kolem 30 procent lidí u Británie, EU i ČR odpovědělo, že dopady budou mezi příznivými a nepříznivými »tak napůl«.

Vinu za to, že se Británie a EU zatím nedohodly na podmínkách odchodu, čeští občané v prosinci nejčastěji připisovali oběma vyjednávajícím stranám. »Pokud ale lidé vinu spatřují na straně někoho z nich, pak častěji u představitelů Velké Británie,« uvedlo CVVM.

Odchod z EU si Britové odhlasovali v referendu v červnu 2016. Termín byl stanoven na 29. března 2019. Po třech odkladech se posunul na konec letošního ledna. Britský parlament nyní jedná o prováděcím zákonu k už vyjednané brexitové dohodě.

(zku)