FOTO - Pixabay

Šimůnková bude mít na starost mj. i ochranu dětí

Nová zástupkyně veřejné ochránkyně práv Monika Šimůnková bude mít na starost stejné oblasti, jaké měl její předchůdce Stanislav Křeček.

Výjimkou je oblast státní správy soudnictví, kterou bude mít ombudsmanka. Zástupkyně naopak dostala na starost oblast sociálně-právní ochrany dětí. Dále bude mít na starosti také agendu životního prostředí, stavebního práva, dopravy, daní, přestupků nebo práva na informace. V každé ze svěřených oblastí si zástupkyně ombudsmanky stanovila několik priorit, kterým se chce v letošním roce věnovat.

Šimůnková byla zmocněnkyní pro lidská práva za vlády Petra Nečase, řídila vládní sekci pro lidská práva. Pracovala také v Nadaci Naše dítě a v Českém helsinském výboru. Nyní je členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva.

»V případě ochrany práv dětí se chci zabývat problematikou ústavních zařízení pro děti do tří let a stanovení věkové hranice, do které by děti neměly být umístěny v institucích. Velkým tématem je v této souvislosti deinstitucionalizace péče o ohrožené děti,« uvedla Šimůnková.

Za další důležité téma označila bytovou nouzi, do které se dostává řada rodin, ale také například matek samoživitelek s více dětmi. »Absence sociálního bydlení, nedostatek obecních bytů nebo azylových domů pro celé rodiny vede někdy k situacím, kdy jsou děti z rodin odebírány. Někdy dokonce dochází k tomu, že rodiče ‚dobrovolně‘ svěřují své děti do zařízení, aby s nimi nemusely žít často v nevyhovujících podmínkách. S tím souvisí i nedostatek služeb pro rodiny v krizi a jejich vzájemná neprovázanost,« uvedla Šimůnková

(zku)