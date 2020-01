Pokračuje podvodná privatizace bytů OKD

Prodej společnosti Residomo, která vlastní přes 42 500 především bývalých hornických bytů, je další fází podvodné privatizace těžební společnosti OKD. Prohlásil to Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, hájícího zájmy nájemníků.

Firmu Residomo kupuje švédská společnost Heimstaden Bostad. Residomo je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v ČR. V majetku má hlavně byty, které bývalá společnost RPG Byty získala od své mateřské firmy spoluvlastněné podnikatelem Zdeňkem Bakalou, jež je koupila v roce 2004 spolu s těžební společností OKD. V privatizační smlouvě se zavázala, že v případě prodeje bytů je nabídne přednostně nájemníkům za netržních podmínek. Společnost ale byty neprodávala, zato v roce 2015 změnila majitele celá firma. Vlastníky se staly investiční fondy Black-stone a Round Hill Capital, které ji nyní prodávají. V roce 2017 se firma přejmenovala na Residomo.

Macháček řekl, že hornické byty byly zcizeny už na začátku 90. let minulého století, kdy stát ztratil v OKD majoritu. »Pokračovalo to v roce 2004, kdy stát polovinu OKD prodal hluboko pod cenou a byty téměř daroval, protože je prodal za částku 20 000 za byt. Takže teď je to v podstatě další fáze té podvodné privatizace 44 000 hornických bytů. Někdo teď operuje s majetkem za desítky miliard korun bez jakýchkoliv závazků,« řekl Macháček.

Uvedl, že v privatizační smlouvě byly sjednané alespoň nějaké podmínky, které měly chránit nájemníky v případě, že by se byty prodávaly po bytových jednotkách. »Ty závazky už evidentně nebyly převedeny, když to nabyla společnost Residomo, nyní to nebude převedeno na další společnost v pořadí. A co je podle mě skandální, je, že stát vůbec nic nedělá,« řekl.

Firmy podle Macháčka operují s bytovým fondem, jako by byl bez jakýchkoliv závazků. »Původně byly v privatizační smlouvě nějaké povinnosti. A ty povinnosti nebyly dodrženy. Jak je možné, že stát neuložil nějaké sankce, že nepodniká žádné kroky? To je podle mě naprosto skandální. A s bytovým fondem se dále obchoduje,« řekl Macháček.

O prodeji informovala společnost Residomo. Výši transakce firmy neuvedly, zřejmě se ale bude pohybovat kolem hodnoty společnosti zveřejněné v poslední účetní závěrce, tedy 31 miliard korun. Pro nájemníky firmy Residomo se nic nemění a na uzavřené nájemní smlouvy nebude mít změna vlastníka společnosti vliv, tvrdí Residomo.

Kolem privatizace OKD a jejího hospodaření existuje mnoho kontroverzí. Podle předsedy sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci firmy Lukáše Černohorského (Piráti) se stát možná při prodeji menšinového podílu v OKD dopustil nedovolené veřejné podpory. Uvedl, že pokud by se prokázalo, že stát prodal OKD pod cenou, a navíc záměrně poskytl Evropské komisi zavádějící informace, měli by tehdejší majitelé Karbon Investu vrátit neprávem získané peníze zpět státu. Komise loni v září avizovala, že možná podá trestní oznámení na někdejší členy vlády za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana.

Prodej menšinového podílu státu je i předmětem soudního řízení. Státní zástupce tvrdí, že jeho cena byla nejméně 9,8 miliardy korun, při prodeji tedy vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Soud znalce a bývalé vedoucí pracovníky Fondu národního majetku obžaloby pravomocně zprostil obžaloby. Státní zástupce ale podal dovolání.

(ng)