Jak zaměstnávat odsouzené lékaře?

Vězeňská služba (VS) hledá »legitimní a legální« cestu, jak ve věznicích zaměstnávat odsouzené lékaře v jejich oboru. V souvislosti s výkonem trestu lékaře Davida Ratha to sdělilo ministerstvo spravedlnosti.

VS k tomu vysvětlila, že vězeň nesmí mít podle platné legislativy přístup k omamným látkám, peněžní hotovosti ani k osobním údajům. Česká lékařská komora nezaměstnávání odsouzených lékařů kritizuje.

VS se dlouhodobě potýká s nedostatkem vězeňských lékařů. Zajištění lékařské a zdravotnické péče označuje za aktuálně největší problém českého vězeňství. Internista a někdejší středočeský hejtman Rath, který si v teplické věznici odpykává sedmiletý trest za korupci, by rád za mřížemi pokračoval ve své lékařské profesi. Podle šéfa VS Petra Dohnala to však mimo jiné nepřipustila kontrola z pražského vrchního státního zastupitelství.

Bezpečnostní sbor se s ministerstvem shoduje v tom, že zaměstnávat odsouzené lékaře jako lékaře není nyní z praktických důvodů možné. Vyžadovalo by to zvýšený dohled, aby svého pracovního zařazení nezneužili.

VS nicméně potvrdila, že se snaží najít možnost, jak lékaře zaměstnat. »Naším úkolem je udržovat odborné schopnosti a dovednosti odsouzených tak, aby byli po opuštění výkonu trestu schopni se opět zařadit do pracovního procesu,« připomněl sbor. Ministerstvo k tomu ujistilo, že možnost zaměstnávat odsouzené lékaře by se týkala jen těch, kteří nemají uložený zákaz výkonu povolání v souvislosti se spáchanou trestnou činností.

»Vězeňská služba tvrdí, že nemá lékaře. Zároveň ale odmítá umožnit odsouzeným lékařům využít jejich odbornost. Vždycky, odjakživa mohl lékař pomáhat svým spoluvězňům. Platilo to za nacistů i za komunistů v 50. letech,« řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. »Při jednáních s ministerstvem spravedlnosti byl nejčastější argument, že by vězeň - lékař přišel do styku s osobními údaji včetně těch dozorců,« dodal.

Zdravotní péče ve věznicích není podle Kubka dobře zajištěná, protože lékařů je málo a Vězeňská služba jim není ochotná zaplatit víc, když o práci nemají za současných podmínek zájem.

V zákoně o výkonu trestu odnětí svobody je od roku 2014 uvedeno, že věznice zařazuje odsouzené do práce s přihlédnutím k odborným znalostem a dovednostem včetně způsobilosti poskytovat zdravotní služby. Lékař musí mít pro poskytování péče takzvanou profesní bezúhonnost, kterou komora potvrzuje, že se nedopustil žádného trestného činu souvisejícího s výkonem profese. Výpis z rejstříku trestů lékaři potřebují jen k registraci zdravotnického zařízení, tedy například soukromé ordinace, nebo po ukončení studia k přihlášce k aprobační zkoušce.

